FPÖ-Hafenecker: „ÖVP mit einer Kommunistin am Verhandlungstisch“

Wien (OTS) - FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker machte heute darauf aufmerksam, dass die Wiener Grünen-Chefin Birgit Hebein nach wie vor als Schriftführerin bei „Freie Österreichische Jugend – Bewegung für Sozialismus“ tätig ist. Hierbei handelt es sich um eine kommunistische Organisation.

„Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass die ÖVP gerade jetzt mit einer Person über eine Regierung verhandeln muss, die als Funktionärin in einer KPÖ-Organisation tätig ist. Wenn solche Personen am Regierungsverhandlungstisch sitzen, will man sich kaum vorstellen, welche verheerende Politik den Österreicherinnen und Österreichern droht. Dass sich damit der Wunsch der ÖVP nach Weiterführung einer Mitte-Rechts-Politik erfüllt, ist in Verhandlungsrunden mit Birgit Hebein und ihren kommunistischen Freunden sehr schwer vorstellbar“, so Hafenecker.

