TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Montag, 21. Oktober

- Brüssel: Präsident Juncker empfängt Monica Semedo, Mitglied des Europäischen Parlaments, Joseph Daul, Präsident der Europäischen Volkspartei, und Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament

- Tokio: Außen- und Sicherheitsbeauftragte Mogherini trifft Japans Außenminister Toshimitsu Motegi, Verteidigungsminister Tarō Kōno und ehemaligen Außenminister Fumio Kishida

Dienstag, 22. Oktober

- Brüssel: Wöchentliche Sitzung der Europäischen Kommission

Themen: 3. jährliche Überprüfung des EU-US-Datenschutzschilds, Überprüfung der Anwendung des Schengen-Besitzstands durch Kroatien

Zusammenfassung: 15:30 Uhr

Liveübertragung

- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker spricht im Europäischen Parlament über Schlussfolgerungen des Europäischen Rates und Leistungen der Juncker-Kommission; empfängt die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

- Tokio: Außen- und Sicherheitsbeauftragte Mogherini bei Krö­nungs­ze­re­mo­nie von Kai­ser Naruhito

Mittwoch, 23. Oktober

- Tokio: Außen- und Sicherheitsbeauftragte Mogherini trifft Japans Premierminister Shinzō Abe und lädt zum runden Tisch mit VertreterInnen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft

Donnerstag, 24. Oktober

- Luxemburg: Rat „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“

Mehr Info

- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker hält Rede beim European Policy Centre

- Peking: Außen- und Sicherheitsbeauftragte Mogherini trifft Außenminister Wang Yi, Verteidigungsminister Wei Fenghe und VertreterInnen der Zivilgesellschaft

Freitag, 25. Oktober

- New York: Außen- und Sicherheitsbeauftragte Mogherini nimmt an Vorstandssitzung der Internationalen Krisengruppe teil und trifft UN-Generalsekretär António Guterres

- Wien: Elections in Spain again: Ideology or Personality Clash

(Veranstaltung in englischer Sprache.)

Zeit: 9.30 Uhr

Ort: Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Mehr Info

Dienstag, 29. Oktober

- Wien: Europa: DIALOG mit Oliver Grimm, „Die Presse“-Korrespondent in Brüssel

Beginn: 18.00 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr)

Ort: Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Mehr Info

