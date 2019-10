Ein Abschied bei den „Vorstadtweibern“

Maria Köstlinger, Nina Proll, Martina Ebm und Hilde Dalik in sechster Folge der vierten Staffel des ORF-1-Serienhits am 21. Oktober

Wien (OTS) - Gerade erst sind die legendären „Vorstadtweiber“ in die vierte Saison gestartet, und nun blicken sie auch schon wieder auf die Halbzeit zurück. Mit durchschnittlich 603.000 Zuseherinnen und Zusehern und 25 Prozent Marktanteil machen die Quoten-Queens ihrem Namen auch diesmal wieder alle Ehre. Auf der Video-Plattform ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) kamen die bisherigen fünf Folgen in Österreich auf 211.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Pro Episode erzielten die „Vorstadtweiber“ online eine Durchschnittsreichweite von 29.000 (Live und On Demand). Eine Trauerfeier, die nicht nur im übertragenen Sinn jede Menge Staub aufwirbelt, steht Maria Köstlinger, Nina Proll, Martina Ebm und Hilde Dalik am ORF-1-Serienmontag, dem 21. Oktober 2019, um 20.15 Uhr in der sechsten Folge der vierten Staffel des ORF-Serienhits bevor.

Mehr zum Inhalt von Folge 36 (Montag, 21. Oktober 2019, 20.15 Uhr, ORF 1)

Durch Zufall kommt Wally (Maria Köstlinger) dahinter, dass Simon (Johannes Nussbaum) mit der gemeinsamen Tochter bei seiner Großmutter in Wien ist. Sie fordert die Herausgabe der Kleinen. Vanessa (Hilde Dalik) stellt fest, dass Greta Morena (Andrea Eckert) das Testament ihres Mannes aus dem Firmensafe entfernt hat. Das durchkreuzt ihre und Werners (Christoph Grissemann) Pläne. Der Tag der Abschiedsfeier für Gabriel Morena (Miguel Herz-Kestranek) ist gekommen. Die ganze Vorstadt versammelt sich im Park des Familienanwesens. Jörg (Thomas Mraz) und Tabata (Ruth Brauer-Kvam) nutzen die Gelegenheit, um zu recherchieren. Als der Höhepunkt der Feier erreicht ist, brechen mehrere Anwesende zusammen. Darunter auch Livia (Brigitte Hobmeier), Nico (Nina Proll), Jörg (Thomas Mraz) und der Vorstadtfriseur Francesco (Xaver Hutter). Die Sorge um ihre Liebsten bringt alle zusammen. So stehen einander in Nicos Krankenzimmer auch Heinz Huber (Karl Fischer) und Greta Morena gegenüber. Und Nico erfährt, dass ihre totgeglaubte Mutter sehr lebendig ist.

Die vierte Staffel von „Vorstadtweiber“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

