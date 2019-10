SPÖ Hietzing ad Hörndlwald: Dank an Stadträtin Gaál für klare Entscheidung

Kein Abtausch von Flächen am Hörndlwald gegen Grünland am Girzenberg

Wien (OTS/SPW) - „Stadträtin Kathrin Gaál ist mit ihrer Entscheidung, den Bestandsvertrag mit Pro Mente, der am 31. Dezember 2019 ausläuft, nicht zu verlängern, dem vielfachen Wunsch der Bevölkerung nachgekommen. Damit steht fest: Der Hörndlwald bleibt als Naherholungsgebiet erhalten“, betonte der Hietzinger SP-Klubobmann Marcel Höckner am Freitag. Mit ihrer Entscheidung habe die Stadträtin gezeigt, dass reifliche Überlegung und Besonnenheit über kurzfristigen Emotionen stehen.



„Die SPÖ Hietzing ist erfreut, über diese Entscheidung und steht auch weiterhin für einen Abtausch von Flächen am Hörndlwald gegen Grünland am Girzenberg nicht zur Verfügung, wie von der ÖVP Hietzing vorgeschlagen“, stellte Höckner abschließend klar.



