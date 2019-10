Holland/Ruinerwold - Familie in Bauernhaus

Familienangehörige und Josef B sind keine Mitglieder der Vereinigungskirche

Wien/ München (OTS) - Die Vereinigungskirche in Österreich ist zutiefst besorgt, dass eine Familie in einem Bauernhaus in den Niederlanden unter unmenschlichen Bedingungen eingesperrt wurde. Wir können bestätigen, dass der Vater der Kinder, Gerrit Jan van Dorsten, Mitte der 1980er Jahre kurz Mitglied unserer Bewegung war, und dass er an psychischen Problemen litt. Im Jahr 1987 ist er aus unserer Organisation ausgetreten. Sein Bruder, Derk van Dorsten, ein langjähriges Mitglied der Vereinigungskirche, der schon lange keinen Kontakt mehr zu ihm hatte, sagte: „Ich habe seit 1984 nichts mehr von meinem Bruder gehört.“ Außerdem bestätigen wir, Josef Brunner ist nicht mit der Vereinigungskirche verbunden und kein Mitglied.

Die Vereinigungskirche in Österreich setzt sich für drei Ideale ein: Familie, Frieden und Vereinigung. Wir sind dankbar, dass die 6 Opfer dieser Tragödie jetzt von den örtlichen Behörden betreut werden und beten, dass sie mit professioneller Hilfe in der Lage sind, ihre Tortur zu überwinden.

