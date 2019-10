Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 19. – 27. Oktober 2019

Wien (OTS) - Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und von Doris Schmidauer an den Feierlichkeiten zur Thronbesteigung von Kaiser Naruhito in Tokio von Samstag, 19. – Dienstag, 22. Oktober 2019

Samstag, 19. Oktober

15.00 Uhr (OZ): Teilnahme an der Eröffnung der Ausstellung „The Habsburg Dynasty: 600 Years of Imperial Collections“/Rede (National Museum of Western Art/Tokio)

16.10 Uhr (OZ): Spaziergang im Bezirk Yanaka (Yanaka/Tokio)

Sonntag, 20. Oktober

11.30 Uhr (OZ): Begrüßungszeremonie im Schrein und Besichtigung der Tempelanlage von Kamakura mit anschließender Teezeremonie (Kamakura/Japan)

13.30 Uhr (OZ): Besuch des Shinto-Museums von Corbusier-Schüler, Junzo Sakakura (Kamakura/Japan)

14.30 Uhr (OZ): Besuch der Halbinsel Enoshima (Enoshima/Japan)

16.00 Uhr (OZ): Besuch des historischen Hafenviertels und der Chinatown von Yokohama (Yokohama/Japan)

Montag, 21. Oktober

11.30 Uhr (OZ): Teilnahme am Business Event „AUSTRIA CONNECT JAPAN“/Rede (Hotel Intercontinental/Tokio)

12.15 Uhr (OZ): Besuch der Wien Products Ausstellung/Rede (Hotel Intercontinental/Tokio)

14.30 Uhr (OZ): Besuch des Smart Energy Network Parks Tamachi (Tokio)

15.40 Uhr (OZ): Besuch des Hama Rikyu Gartens (Tokio)

19.00 Uhr (OZ): Empfang für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des AUSTRIA CONNECT und Angehörigen der Botschaft/Rede (Residenz des österreichischen Botschafters)

Dienstag, 22. Oktober

13.00 Uhr (OZ): Teilnahme an der Zeremonie zur Thronbesteigung (Sokuirei Seiden-no-gi) im Kaiserlichen Palast (Tokio)

Bilaterale Gespräche mit der Staatspräsidentin von Georgien, Salome Zourabichvili und der Staatspräsidentin der Republik Estland, Kersti Kaljulaid

Mittwoch, 23. Oktober

12.30 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und von Doris Schmidauer an der konstituierenden Sitzung des Nationalrates für die XXVII. Gesetzgebungsperiode (Parlament in der Hofburg/1010 Wien)

Nationalfeiertag

Samstag, 26. Oktober

09.00 Uhr: Kranzniederlegungen am Heldendenkmal im Äußeren Burgtor (Äußeres Burgtor/1010 Wien)

10.30 Uhr: Angelobung der Rekrutinnen und Rekruten auf dem Heldenplatz durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen/Rede (Heldenplatz/1010 Wien)

Tag der offenen Tür (Präsidentschaftskanzlei)

11.55 Uhr: Fotopoint 1: Begrüßungsworte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Ballhausplatz

12.00 Uhr: Fotopoint 2: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer öffnen das Eingangstor zur Präsidentschaftskanzlei

12.15 Uhr: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer begrüßen die Gäste/Handshakes

15.00 Uhr: Österreich-Fest im Inneren Burghof (1010 Wien)

