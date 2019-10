FPÖ: "oe24-Bericht zu FPÖ entbehrt jeder Grundlage"

Wien (OTS) - Das Bundesparteipräsidium der FPÖ hält zur heutigen Berichterstattung des Mediums oe24 fest, dass die darin behaupteten Aussagen weder in der FPÖ-Präsidiumssitzung noch in einem anderen Gremium gefallen sind und der Artikel damit jeglicher Grundlage entbehrt. Hierbei handelt es sich um frei erfundene Zitate, die niemals getätigt wurden. Die Mediengruppe „Österreich“ wird aufgefordert, eine derart unseriöse Vorgangsweise einzustellen und zumindest ein Mindestmaß an journalistischer Sorgfaltspflicht einzuhalten.

