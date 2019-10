Gleichenfeier Preysinggasse 29, 1150 Wien

Nur noch 2 (Vorsorge-)Wohnungen in der Preysinggasse 29

Wien (OTS) - Der Rohbau wurde finalisiert und – nomen est omen – der Dachgleiche entsprechend sind (wieder einmal) beide Seiten des Daches gleich hoch geworden: Es tut sich eine Menge rund um das feine Projekt der RVW (Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH) in der Preysinggasse 29 in Rudolfsheim-Fünfhaus.

Die Vermarktung wurde bereits erfolgreich initiiert und das mit sehr gutem Grund: Denn in den vergangenen Jahren hat der 15. Bezirk sehr deutlich an Attraktivität zugelegt. Demzufolge gibt es nicht wenige Neubauten und die Nachfrage nach neuem Wohnraum ist enorm hoch. „Infolgedessen hat sich für uns die Realisierung eines entsprechenden Projektes geradezu aufgedrängt“, erklärt RVW-GF Marion Weinberger-Fritz. Die Anbindung an das öffentliche Netz für die Preysinggassse 29 ist sehr gut, das Objekt liegt in unmittelbarer Nähe zur Straßenbahnlinie 9 und 49 und zur Buslinie 12A. In nur wenigen Minuten erreicht man zu Fuß die U3 (Schweglergasse) und die U6 (Burggasse Stadthalle).

Die hohe Standortqualität wird durch die Nahversorgungs-Infrastruktur, die zahlreichen Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Geschäfte und Lokale in unmittelbarer Umgebung unterstrichen. Des Weiteren findet man vor Ort eine Vielfalt an Kinderbetreuungs- und Ausbildungsstätten für jede Altersgruppe. In unmittelbarer Nähe der Preysinggasse befinden sich Reithoffer-, März- und Vogelweidpark, der Auer-Welsbach-Park sowie das Stadthallenbad und Schönbrunn. „Seitens der Stadt Wien erfährt der 15. Bezirk derzeit eine enorme Aufwertung, weshalb sich ein Investment hier auf alle Fälle lohnt“, weiß Weinberger-Fritz.

Im Rahmen eines Alleinvermittlungsauftrages umfasste das Pouvoir der RVW anfangs rund drei Dutzend Vorsorgewohnungen vom Feinsten mit Freiflächen wie Loggien, Balkonen, Terrassen oder Eigengärten. Gemeinsam mit Felice Immobilien GmbH wurden 2- und 3-Zimmer-Wohnungen realisiert und dem Markttrend entsprechend auch kleine Einheiten mit rund 40 m². Der großen Nachfrage wegen galt es, sich bei Interesse schon früh um eine passende Wohnung zu kümmern. Dies gilt mehr denn je, wiewohl die Fertigstellung ursprünglich für 2020 angepeilt wurde. Immer wieder erweisen sich nämlich die Top-Projekte der RVW als echte „Renner“ und sind generell zum Zeitpunkt der Dachgleiche beinahe zur Gänze „ausgebucht“. „Bisher ist uns bei fast allen Vorsorgewohnungen ein Ausverkauf schon vor der definitiven Fertigstellung gelungen“, berichtet Weinberger-Fritz. „Wir freuen uns auch künftig über jeden Bauträger, der uns seinen Vorschlag präsentieren möchte."

Darüber hinaus zeichnen sich die Projekte der RVW dadurch aus, dass sie teilweise deutlich vor dem geplanten Fertigstellungstermin bezogen werden können – was wohl auch auf die Preysinggasse 29 zutreffen wird. Die Vermietungssituation wird als hervorragend eingeschätzt, die finanzielle Absicherung der Investoren erfolgt entsprechend dem BTVG.

Weitere RVW-Vorsorgewohnungen und „Business-Hintergrund“

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG und nützt Synergien in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Bankdienstleistungen. Die Zusammensetzung des RVW-Teams spiegelt das langjährige herausragende Know-how in den Bereichen Finanzen, Immobilien-Projektentwicklung, Bauträgertätigkeit, Vorsorge-Wohnungen und Vermarktung/Vermietung wider. Mit sorgfältiger Projekt-Auswahl, Planung, Kalkulation und dank effizientem Projektmanagement wird bei den fertig gestellten Vorsorgewohnungs-Projekten ein durchschnittlicher Vermietungsgrad von 96 bis 100 % erzielt.

Hier gibt’s Informationen zu den nächsten Projekten in der Pipeline, welche die RVW gemeinsam mit ihren verschiedenen Projektentwicklern realisiert: www.rvw.at



Angebot an JournalistInnen: Die beiden Geschäftsführerinnen der RVW stehen für Hintergrundgespräche zum Thema „Vorsorgewohnungen“ zur Verfügung.

