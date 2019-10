younion-VdF begrüßt Entscheidung zur Einführung des Videoassistenten

Spieler-Petition im vergangenen Jahr übergeben

Wien (OTS) - „Wir sehen die Einführung des Video Assistant Referee in der Österreichischen Bundesliga sehr positiv. Der Videoassistent wird dazu beitragen, Fehlentscheidungen zu verringern. Es war ein großes Anliegen der Spieler, die im vergangenen Jahr eine Petition zur Einführung des VAR an die Bundesliga übergeben haben“, so Oliver Prudlo, stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung der Fußballer (VdF), eine Sektion der younion _ Die Daseinsgewerkschaft.++++

Wichtiger Schritt für den österreichischen Fußball

Jörg Siebenhandl, Präsidiumsmitglied der VdF, sieht die Entscheidung als wichtigen Schritt für den österreichischen Fußball, um an internationalen Entwicklungen dran zu bleiben und nicht den Anschluss zu verlieren: „Ich freue mich über diese Entscheidung. Ein Schritt zu mehr Gerechtigkeit im Fußball.“

