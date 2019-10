Feschmarkt Wien #19

M O N D L A N D U N G M I T W I E N # 1 9

DURCH DAS SONNENSYSTEM VOLLER DESIGNWUNDER

Am Fesch’markt Wien #19 vom 15. bis 17. November 2019 zieht man seine Umlaufbahnen in der Ottakringer Brauerei durch einen Kosmos an über 240 Start-Ups, Nachwuchstalenten, Junggastronom*innen sowie Kleinproduzent*innen und Indie-Labels. Unter Staunen begibt man sich auf einen neuen Planeten mit liebevoll und von Hand produzierten Produkten und überirdischen Specials wie der kultigen Tarot-Kurzberatung mit Avalona, dem Kimchi Making von Bubbles & Kraut, der Buchbinderei mit Anna von Freyoder dem beliebten Möbelflohmarkt der Vintagerie.

Öffnungszeiten:

Fr 15.11. 2019 14.00–22.00 Uhr

Sa 16.11. 2019 11.00–20.00 Uhr

So 17.11. 2019 11.00–20.00 Uhr



Eintritt:

5 Euro / Kinder gratis (bis 12 Jahre)

Stempel gilt an allen drei Tagen



Sorry, no dogs inside – auch nicht die feschen!

Levin Coco

Per Siebdruckverfahren verschönern die beiden Gründer*innen Sanja und Robert Takacs Textilien und Design-Stücke in detaillierter Handarbeit. Die verwendeten Farben auf Wasserbasis sowie alle Materialien sind biologisch abbaubare und umweltfreundliche Substanzen.

Alpengummi

Die natürliche Kaumasse von Alpengummi wird aus heimischem Föhrenharz, Bienen-wachs und Birkenzucker hergestellt.

Der Kaugummi ist biologisch abbaubar, zahnfreundlich und nachhaltig produziert. So macht kauen Spaß!

Droppe



Honig nach alter, ungarischer Tradition – das ist Droppe. Inspiriert wurde Labelgründer Peter vom Bienenstock im Garten der eigenen Großmutter, dessen Honig geschmacklich für ihn unvergesslich bleibt. Sein Anspruch an Droppe: Ein Honig, auf den seine Großmutter stolz wäre und den er mit Freude seiner eigenen Familie auf dem Frühstückstisch serviert.

Milli and Bro



Das Kids-Label aus Budapest fertigt liebevoll gestaltete Kinderkleidung in verspieltem Design. Ausgewählte Farben und Stoffe vereinen sich mit raffinierten Schnitten, die selbst die Kleinsten in Staunen versetzt.



Onomao



Zusammen mit kleinen, portugiesischen Handwerksbetrieben verbinden die Brüder Felix und Arthur Tradition mit modernem Design. Gewebte Teppiche und Keramiken in zarten Farbtönen zaubern portugiesisches Flair in jedes Zuhause.

SPACE FOR FASHION

Platz schaffen für Neues – im Tausch gegen pre-loved Vintage Goods und Allerlei ergattern Besucher*innen bereits von 2. bis 3. November von 10 bis 19 Uhr in derKunsttankstelle Ottakring allerhand Schnickschnack. Kleidung, Schuhe aber auch Vinyl und sogar Grünpflanzen sind bei der beliebten Kleidertauschbörse auf der Suche nach neuen Liebhaber*innen. Mit dabei: Eine Patch Station, die das vor Ort erworbene Lieblingsteil zusätzlich aufhübscht. Übrig Gebliebenes wird wie üblich an eine karitative Organisation gespendet. Teilnahmegebühr: 5 Euro für bis zu 3 Kilo

INVASION DER FESCH'BAGS



Auch das beliebte Fesch'accessoire ist wieder am Start: Die kultige Wundertüte, gebrandet mit feschen neuen Sprüchen und befüllt mit tollen Goodies.

STAY TUNED!



Mehr Infos findest du auf feschmarkt.info.

Das Bildmaterial zum Download findest du hier.



Wir freuen uns auf dein redaktionelles Interesse und stehen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung!



Alles Liebe,

Dani und die Fesch’crew

