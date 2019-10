175 Jahre Verlag Ed. Hölzel - Einladung

Der bekannte österreichische Bildungs- und Atlasverlag feiert am 29. Oktober mit einer Festveranstaltung im Oberen Belverdere ein bemerkenswertes Jubiläum

Wien (OTS) - Im Oktober 1844 gründete der junge Buchhändler Eduard Hölzel in Olmütz, in der damaligen österreichisch-ungarischen Monarchie, einen Verlag und eine Buchhandlung. Innovationen immer aufgeschlossen, nutzte er als einer der ersten die Farblithographie, veröffentlichte 1861 mit dem Kozenn-Atlas den ersten modernen österreichischen Schulatlas und übersiedelte im selben Jahr den Verlag nach Wien. Hier war er bald ein wichtiges Teil des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens.

Seit damals begleiten Generationen von Schülerinnen und Schülern Atlanten und Schulbücher aus dem Verlag Hölzel. Aber auch Steh- und Wandkalender, Straßenkarten und Stadtpläne gehören zum Verlagsprogramm.

International sind viele Atlanten mit dem Hölzel-Kartenmaterial entstanden. Zum Beispiel stammt seit 1945 die Kartographie für die wichtigsten israelischen Atlanten von Ed. Hölzel.

Heute gehört der Verlag zur P&V Holding, einer großen österreichischen Druck- und Verlagsgruppe innerhalb des vom Industriellen Josef Taus gegründeten Konzerns.

Durch den Kauf des Schulbuchbereichs der Manz-Gruppe konnte 2018 das Angebot im Bildungsbereich deutlich vergrößert werden.

Neben einem umfangreichen Angebot an Schulbüchern und Schulatlanten für die allgemeinbildende und berufsbildende Schule bietet die Verlagsgruppe auf ihrer Lern- und Medienplattform unter dem Motto „LERNEN WILL MEHR!“ vielfältige Möglichkeiten für digitales Unterrichten und Lernen an.

Am 29. Oktober ab 18:30 Uhr feiert der bekannte österreichische Bildungs- und Atlasverlag sein 175-jähriges Bestehen. Durch das Programm führt Thomas Mohr von Puls 4. Anmeldung und Informationen unter 175jahre.hoelzel.at.

