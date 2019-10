Linglong hielt erfolgreich eine Händlertagung für europäische Vertreiber in Zypern ab

Larnaka, Zypern (ots/PRNewswire) - Vom 11. bis zum 13. Oktober hielt Linglong Tire mit Erfolg seine erste Tagung für europäische Händler in Zypern (Linglong European Dealers Conference) ab. Nahezu 60 europäische Vertreiber trafen zusammen, um sich über Erfolge und Herausforderungen auf Überseemärkten, eine intensive Markenförderung, Produktinnovation und -forschung sowie Linglongs Zukunftsstrategien und Industriechancen auszutauschen.

Am Morgen des 11. Oktobers besuchten die teilnehmenden Händler zwei Linglong-Markenfilialen in Zypern und wohnten der Eröffnungsfeier eines neuen Markenshops in Zyperns Hauptstadt Nikosia bei. Hier erhielten sie weitere Informationen zu dem Vertrieb von Linglong-Reifen sowie zur Einrichtung der Markenshops. Seit vielen Jahren ist der örtliche Vertriebshändler in Zypern insbesondere um das Management der Marke Linglong bemüht und betreibt im Rahmen dessen durch Markenshops, Rundfunk, Zeitschriften etc. eine umfassende Markenföderung für den Reifenhersteller. Linglongs Markteinfluss, Markenbewusstsein und Produktreputation konnten optimiert werden und bieten somit eine solide Grundlage für Linglongs Entwicklung und Präsenz auf dem europäischen Markt.

Im Anschluss daran fand am Nachmittag desselben Tages die erste offizielle Linglong-Händlertagung für europäische Vertriebshändler statt. Herr Wang Feng, Vorsitzender von Linglong Tire, machte mit der aktuellen Handelsentwicklung des Unternehmens in der globalen Reifenindustrie vertraut und informierte über Entwicklungsprozesse in Bezug auf Produktion, F&E, Marketing sowie den Einfluss der Marke auf das Allgemeinwohl in den ersten drei Quartalen 2019. Zusätzlich analysierte er Zukunftsstrategien und Entwicklungsmodelle des Unternehmens und beantwortete diesbezügliche Fragen.

In Bezug auf zukünftige Strategievorhaben erklärte Herr Wang, dass Linglong eine eindeutige Produktpositionierung sowie eine dimensionalere Marketingplanung anstrebe, ein professionelles Vertriebsserviceteam bilden wolle und tatkräftig um die Enwicklung und Bewerbung neuer Produkte und Technologien für den europäischen Markt bemüht sei.

Ein Linglong-Techniker stellte Händlern auf der Konferenz aktuelle Produkte und Technologien vor und machte zusätzlich mit Forschungs- und Entwicklungsvorhaben für zukünftige Produkte vertraut. Ein Vertriebsmitarbeiter informierte vorwiegend über die Markenförderung des Unternehmes sowie über die Bedeutung der Wichtigkeit von Markenshops und diskutierte mit Händlern die Möglichkeiten einer Win-Win-Kooperation vor dem Hintergrund des aktuell schwierigen Marktumfelds und risikoreicher Herausforderungen. Gleichzeitig teilten einige Vertreiber ihre individuellen im Laufe der Jahre gesammelten Erfahrungswerte in punkto Markenförderung und stießen dadurch auf positive Resonanz bei anderen Teilnehmern.

Die zweite Händlertagung für europäische Vertreiber wird 2020 in Frankreich stattfinden, zu der Linglong mit Freude weitere Händler und Freunde einlädt.

