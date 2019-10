Nina Horowitz präsentiert ab 2020 ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“

Ausstrahlung der neuen Staffel zum bewährten Sommer-Termin

Wien (OTS) - Die Entscheidung ist gefallen: Ab Sommer 2020 wird Nina Horowitz das beliebte ORF-Erfolgsformat „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ präsentieren. Nach dem Ableben von Elizabeth T. Spira im März dieses Jahres, die bis dato 23 Staffeln der Porträtreihe als Gestalterin verantwortet hat, übernimmt mit Horowitz eine weitere ORF-Vollblutjournalistin und leidenschaftliche Filmemacherin diese Funktion. Die 1977 geborene Wienerin hat in den vergangenen Jahren vor allem mit ihren thematisch facettenreichen „Am Schauplatz“-Reportagen einen profunden, seriösen wie humorvollen journalistischen Zugang auf Augenhöhe mit Protagonistinnen und Protagonisten bewiesen. Für die „Am Schauplatz“-Produktion „Voller Dreck“ über Menschen, die sich schmutzig machen, weil sie anderer Leute Mist wegräumen und damit das Land am Laufen halten, wurde sie 2017 mit dem „Dr. Karl Renner Publizistikpreis“ und dem Journalistenpreis WINFRA ausgezeichnet.

Auch die 24. Staffel der ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ begleitet wieder zehn Folgen lang Menschen aus ganz Österreich auf der Suche nach dem großen Lebensglück. Voraussichtlicher Starttermin ist Juli 2020 auf dem bewährten Sendeplatz Montag, 20.15 Uhr, ORF 2. Schon jetzt können sich Singles schriftlich bewerben. Interessierte schreiben an ORF, Kennwort „Liebesg’schichten“, Würzburggasse 30, 1136 Wien bzw. via E-Mail an liebesgschichten @ orf.at.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Nina Horowitz wird mit ihrer ganz besonderen Art, auf Menschen zuzugehen, sie zu ‚öffnen‘ ohne sie vorzuführen, im Sinne der großartigen Menschenzeichnerin Toni Spira weitermachen. Wie genau, das werden die kommenden Wochen und Monate zeigen, denn es gilt, mit dem Vermächtnis von Elizabeth T. Spira behutsam umzugehen.“

ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl: „Die ,Liebesg’schichten und Heiratssachen‘ sind von zeitloser Schönheit, daher fühlen wir uns geradezu verpflichtet, dieses Format weiterzuführen. Nina Horowitz ist eine Idealbesetzung dafür. Schon in der Vergangenheit hat sie eindrucksvoll bewiesen, wie nahe sie ihr Ohr an der Gesellschaft hat und wie gut sie auf die Menschen zugehen kann.“

Nina Horowitz: „Ich freue mich sehr, dass ich Teil dieses tollen ORF-Formats sein werde. Es ist für mich spannend, Menschen und ihren Geschichten zu begegnen und ihre Suche zu dokumentieren. Ein Sommer ohne ‚Liebesg’schichten‘ ist kein Sommer.“

Zur Person Nina Horowitz

Nina Horowitz wurde am 14. Mai 1977 in Wien geboren. Schon während ihres Studiums der Publizistik, Politikwissenschaften und Geschichte an der Universität Wien arbeitete sie im ORF als Rechercheurin bei der TV-Sendung „Vera“, bevor sie zum Printjournalismus wechselte. Nach Volontariaten u. a bei „Der Standard“ und der Schweizer „Weltwoche“ kam sie 1999 als Redakteurin zur Tageszeitung „täglich Alles“, für die sie eine tägliche Gesellschaftskolumne schrieb. 2000 wechselte sie zum Nachrichtenmagazin „profil“. 2003 kehrte die Journalistin zum Fernsehen zurück. Zunächst arbeitete sie als Redakteurin „Bei Stöckl“. Im ORF übernahm sie nach ihrer Tätigkeit in der Programmentwicklung 2006 die Redaktionsleitung der „Donnerstag Nacht“, von 2007 bis 2009 war sie Sendungsverantwortliche des Gesellschaftsmagazins „wie bitte?“. Seit 2009 arbeitet Nina Horowitz als Gestalterin im Team von „Am Schauplatz“. Zudem leitet und moderiert sie das wöchentliche Reportage-Format „Panorama“. Die zweifache Mutter ist verheiratet und lebt in Wien.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at