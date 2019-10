Vollpension eröffnet zweites Lokal in der MUK

Die zweite Auflage des Generationscafés mit besonderem, neuem Standort

Wien (OTS/RK) - Die Vollpension macht seit ihrer Eröffnung 2015 in der Schleifmühlgasse ihrem Namen alle Ehre – schließlich ist das Generationencafé meist randvoll mit Gästescharen, denen von 25 Omas und Opas die besten Mehlspeisen samt ihren Lebensgeschichten kredenzt werden. Eine zweite Omastube war also mehr als überfällig: Als Partnerin hat sich das Wiener Social Business die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), ein Unternehmen der Wien Holding, gesucht. In den letzten Wochen wurden SeniorInnen für die neue Filiale gesucht und die Resonanz war überwältigend. Über 350 backfreudige SeniorInnen haben sich beworben, um die Gäste am neuen Standort in der MUK mit Omaglücksgefühlen zu versorgen.

„Die Kooperation der MUK mit der Vollpension schafft eine einzigartige Kombination aus sozialem und kulturellem Angebot im Herzen der Stadt Wien. So öffnet sich die Universität noch weiter allen Wienerinnen und Wienern, aber auch Gästen aus aller Welt. Soziale Verantwortung und künstlerische Exzellenz treffen sich in einem gastfreundlichen Ambiente“, fasst Dr. Andreas Mailath-Pokorny, Rektor der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, die neue Partnerschaft zusammen.

Generationencafé mitten im Ersten

Direkt neben der Kärntner Straße – in der Johannesgasse 4a im Erdgeschoss – befindet sich die „Vollpension in der MUK“. So wird im Herzen Wiens genau das verbunden, was viele Menschen aus aller Welt nach Wien führt: Klassische Musik, Gemütlichkeit und der beste Apfelstrudel der Welt – nämlich der von der Oma. Das Café wurde von den Designern Sebastian Rahs und Moriz Piffl gestaltet und besteht aus zwei Räumen, einer retrofuturistischen Oma-Backstube samt Wiens größtem Setzkasten und einem Salon, der mit beheizbarem Neonkamin, einer Autogramm-Sammlung und einem – mit Kuchen gefüllten – Stutzflügel aus Glas aufwartet. Künftig kann man sich auch hier über pipifeines Frühstück, Mittagessen nach Omas Rezept, Jauserl am Nachmittag, Kaffee und natürlich den besten Kuchen, täglich frisch von den Vollpensions Omas und Opas vor den Augen der Gäste gebacken, freuen.

Zur Vollpension

Die Vollpension ist ein generationenverbindendes Kaffeehaus, betrieben von und für Alt und Jung. Sie ist Omas öffentliches Wohnzimmer, ein Ort wo Generationen zusammenkommen und (wieder) ein Stück näher zusammenrutschen. In der Vollpension backen SeniorInnen, die in Teilzeit angestellt sind, ihre Lieblingsmehlspeisen nach alten Familienrezepten und servieren sie mit spannenden Lebensgeschichten und Erfahrungen den jüngeren und älteren Gästen. Was 2012 als Social Design Pop-Up begann, ist seit Juni 2015 als erster permanenter Standort nicht mehr aus der Schleifmühlgasse im 4. Wiener Gemeindebezirk wegzudenken. Rund 25 SeniorInnen kochen dort täglich gemeinsam mit ihren jüngeren KollegInnen groß auf.

Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) versteht sich als progressive Musik- und Kunstuniversität, die durch Entwicklung und Erschließung in den Bereichen der Musik, des Tanzes, des Schauspiels und des Gesangs kulturelle Werte für die Zukunft schafft. Die MUK ist – als Tochterunternehmen der Wien Holding – die einzige Universität im Eigentum der Stadt Wien und vereint den international besten Nachwuchs und herausragende Lehrende in der Welthauptstadt der Musik in Wien.

