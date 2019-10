Nachtragsvoranschlag 2019: Mehreinzahlungen und Investitionen

Leikam: Mehreinzahlungen von 45,6 Millionen Euro ermöglichen 40,5 Millionen Euro an Investitionen und verbessern das Ergebnis des Landesvoranschlags 2019 deutlich.

Klagenfurt (OTS) - „Der Nachtragsvoranschlag zum Landesvoranschlag 2019 ist ein weiterer Beweis, wie umsichtig und effektiv in Kärnten mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler umgegangen wird“, betont SPÖ-Finanzsprecher LAbg. Günter Leikam angesichts des heutigen Beschlusses mit den Stimmen der Koalition im Finanzausschuss des Kärntner Landtages.



„Es ist uns trotz großer Herausforderungen – wie die durch das Sturmtief Vaia hervorgerufenen Schäden – gelungen, den Landesvoranschlag 2019 mit dem Nachtragsvoranschlag klar zu übertreffen. Es ergeben sich 45,6 Millionen Euro an Mehreinzahlungen, die zum größten Teil direkt wieder investiert werden. Wir setzen Investitionen in Höhe von 40,5 Millionen Euro: Dieses Geld kommt direkt den Kärntnerinnen und Kärntnern zugute, indem es in die Infrastruktur, den öffentlichen Verkehr, Sportstätten, Kinder- und Jugendhilfe oder den Ausbau ganztägiger Schulformen fließt. Das ist ein regelrechtes Impulsprogramm für Zukunftsinvestitionen und Arbeitsplätze“, erläutert Leikam. „Die restlichen fünf Millionen Euro dienen der Ergebnisverbesserung.“





„Zusätzlich zeigt sich der Vorteil der neuen Budgeteinteilung. Innerhalb der Globalbudgets sind Umschichtungen erlaubt, was wiederum einen flexibleren und bedarfsorientierten Einsatz von Mitteln erlaubt. Worauf der Kärntner Landtag als Kontrollorgan natürlich ein waches Auge hat und diese Umschichtungen per Beschluss ermöglicht“, gibt Leikam Ausblick auf die nächste Sitzung des Kärntner Landtags am 24. Oktober 2019.



„Grundsätzlich verfolgt Kärnten einen stabilen, zukunftsorientierten und nachvollziehbaren Budgetkurs, der sein Hauptaugenmerk auf all das legt, was unser Leben in Kärnten so lebenswert macht. Ich bin überzeugt davon, dass Finanzreferentin Gaby Schaunig mit dem Landesvoranschlag 2020 diesen Weg fortsetzen wird“, schließt Leikam.



(Schluss)







