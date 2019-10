Omada als einer der führenden Anbieter im Gartner 2019 Magic Quadrant for Identity Governance and Administration ausgezeichnet

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Omada gab heute bekannt, dass es im Gartner Magic Quadrant for Identity Governance and Administration 2019 zum Marktführer ernannt wurde, basierend auf der Vollständigkeit seiner Vision und Ausführungsfähigkeit.

"Wir glauben, dass die Auszeichnung als Marktführer durch Gartner eine Ehre und ein wichtiger Meilenstein in unserer weltweiten Expansion ist. Dennoch denken wir, dass es nicht allein unsere Leistung ist. Für uns ist dies auch eine Anerkennung für unsere Partner, die ihr Unternehmen mit Omada aufbauen, und unsere gemeinsamen Bemühungen, einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen", so Morten Boel Sigurdsson, CEO von Omada. "Omada möchte eine Vision verwirklichen, die in erster Linie die Schaffung von geschäftlichem Mehrwert für die Kunden zum Ziel hat. Ein Beispiel dafür sind unsere starken Auditfähigkeiten, die eine uneingeschränkte Kontrolle von Identitäten und Ansprüchen gewährleisten, Risiken begrenzen und es Unternehmen ermöglichen, effizient und kontrolliert auf Fragen der Datenqualität und -verletzungen zu reagieren."

"Wir sind überzeugt, dass sich unser ganzheitlicher Ansatz zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse nicht nur in der Software und den Dienstleistungen widerspiegelt, sondern auch in unserem Austausch von bewährten Vorgehensweisen, einer anerkannten Trainingsakademie und unserem bewährten Bereitstellungsmodell. Letzteres stellt sicher, dass IGA-Projekte schnell, effizient und nachhaltig durchgeführt werden, ohne den Fokus auf die Geschäftsanforderungen von so unterschiedlichen Organisiationen wie Regierungen, Banken, Technologieunternehmen und Herstellern zu verlieren", fügte Sigurdsson hinzu.

Eine der im Gartner-Bericht enthaltenen Strategieannahmen lautet: "Bis 2022 werden Identity Governance and administrative (IGA)-Implementierungen, die mit Bereinigungsanalysen beginnen, den doppelten ROI aufweisen als solche, die dies nicht tun."

Sigurdsson fährt fort: "Omadas Implementierungsmethodik IdentityPROJECT+ setzt auf schnelle Time-to-Value durch Bereinigung der Daten und Übernahme der Kontrolle als natürliche erste Phase eines IGA-Projekts. Dieser Ansatz wurde in Hunderten von Projekten eingesetzt, um den Geschäftswert in vorhersehbaren Schritten zu steigern."

Jim Vouloumanos, Senior Vice President of Sales in Nordamerika, erklärt, was Omada von seinen Konkurrenten unterscheidet: "Eine einzigartige Software, die auf Technologie und Services von Microsoft basiert, eine Cloud-basierte IGA mit Feature-Parität und unsere Implementierungsmethode sind nur einige der Gründe, warum Omada so schnell wächst. IdentityPROCESS+, unser Best Practice Framework, bündelt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung von Omada in der Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen auf der ganzen Welt und ermöglicht es unseren Partnern, IGA zu implementieren und gleichzeitig umfangreiche Anpassungen zu vermeiden, die erfahrene Entwickler erfordern."

Um ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant for Identity Governance and Administration Report 2019 zu erhalten, besuchen Sie bitte: www.omada.net. Wenn Sie uns treffen möchten, besuchen Sie uns vom 10. bis 12. Dezember auf dem Gartners Identity and Access Management Summit in Las Vegas. Besuchen Sie uns an unserem Stand Nr. 209 oder nehmen Sie an unserer Kundensitzung am Dienstag, den 10. Dezember, teil, um von einer Fallstudie mit Swarovski zum geschäftlichen Mehrwert zu lernen.

*Gartner Magic Quadrant for Identity Governance and Administration, von Felix Gaehtgens, Kevin Kampman, Abhyuday Data, Henrique Teixeira, David Collinson. Veröffentlicht am 9. Oktober 2019.

Informationen zum Gartner Identity and Access Management Summit

Auf dem Gartner Identity & Access Management Summit, lernen die Teilnehmer, wie erfolgreiche IAM-Programme entwickelt werden, die Unternehmen auf die Erfordernisse der digitalen Transformation vorbereitet. Analysten von Gartner berichten über die neuesten Strategien, Taktiken und Trends, die für Führungskräfte, Manager und Architekten von IAM relevant sind.

Informationen zu OmadaWir bei Omada setzen auf die Verwendung von Identität, um einen geschäftlichen Mehrwert zu schaffen - einen messbaren Wert, von der IT und dem Personalwesen bis hin zu Marketing und Vertrieb. Die Verwaltung von Identitäten mit Omada verbessert gleichzeitig die Sicherheit, Effizienz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in jedem Unternehmen. Und sie kann noch mehr. Identität kann versteckte Kosten kontrollieren, digitale Transformationen beschleunigen, eine reibungslose M&A-Integration ermöglichen und tiefere Beziehungen zu Lieferanten und Kunden schaffen. Nur wenige Technologien haben das Potenzial, so viel zu leisten. Die Überzeugung von dieser wesentlichen Rolle der Identität vereint unsere Organisation, treibt unsere Innovationen voran und stärkt unsere Zusammenarbeit mit Partnern. Seit 2000 sind wir Vorreiter bei den Best Practices, die heute im Einsatz sind. Wir sind leidenschaftlich daran interessiert, das Identitätsmanagement noch weiterzuentwickeln. Wir verpflichten uns, Identität zu nutzen, um Geschäftswert zu schaffen. www.omada.net

