Nach Notruf-Ausfall von Montag: Bürgermeister Ludwig lobt Einsatzkräfte, kritisiert Telekom

Wien (OTS/RK) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Mittwoch, am Rande eines Medientermins noch einmal Stellung zum flächendeckenden Ausfall der Notrufnummern in Österreich am Montag Stellung bezogen. Ausdrücklich lobte der Stadtchef die Reaktion der Wiener Blaulichtorganisationen auf die Notsituation - namentlich Berufsrettung und Berufsfeuerwehr. Die Mitglieder des sogenannten "K-Kreises", eines Zusammenschlusses der sicherheitsrelevanten Dienststellen und Einheiten in der Stadt, hätten unmittelbar reagiert und sich vernetzt. "Mein Dank gilt all jenen, die am Montag in einer unvorhersehbaren Situation, an der sie keine Schuld hatten, gut reagiert haben", so Ludwig.



Den für den Ausfall verantwortlichen privaten Telefonanbieter wollte Ludwig gleichzeitig "nicht aus der Verantwortung lassen". Die Telekom hätte die Stadt und Blaulichtorganisationen früher informieren müssen, was aber nicht passiert sei. „Die Wiener Berufsfeuerwehr und Berufsrettung haben selbst bemerkt, dass plötzlich weniger Anrufe einlangen. Sie haben unmittelbar reagiert und nicht gewartet, dass das Gebrechen behoben wird", sagte Ludwig. "Wien hat sofort als einziges Bundesland von sich aus Ersatznummern für Notrufe eingerichtet und diese aktiv kommuniziert." (Schluss) ato



Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse