Beach Volleyball Major Series vor ihrer sechsten Saison

Klassiker in Gstaad, Wien und Hamburg gesichert

Wien (OTS) - Die Beach Major Series aka Champions League des Beachvolleyball geht 2020 in ihre bereits sechste Saison – und zwar mit den unumstrittenen Klassikern! Den Auftakt macht im kommenden Jahr Gstaad: Vom 7. bis 12. Juli trifft sich die Beach-Elite beim einzigartigen Major in den Schweizer Alpen. Und bietet den Stars eine letzte Gelegenheit zum Formtest vor den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August).

Wien und das A1 Major Vienna stehen dann vom 12. bis 16. August ganz im Zeichen der Olympia-Revanche: Die Medaillengewinner werden einem ersten Härtetest unterzogen und sind auf der Donauinsel zum einen die gefeierten Helden, mit Sicherheit aber auch die Gejagten.

Das Hamburg Major schließlich rundet den Reigen der Beach-Highlights ab: Der Austragungsort der sensationellen Weltmeisterschaften 2019 erlebt vom 19. bis 23. August die Rückkehr der Champions in die deutsche Hauptstadt des Beachvolleyballs. Die Rothenbaum-Arena erwartet neuerlich einen Ansturm der Fans und wahre Beach-Festspiele.

"Die Beach Majors sind schon etwas Besonderes", sagt Hannes Jagerhofer, CEO der Beach Major Series: „Wenn man überlegt, dass die Turniere in Gstaad, Hamburg und Wien 2019 rund 300.000 Besucher zählten, erfüllt einen das mit Erfurcht. Auch die Nielsen-Studie von Wien, die ergab, dass 67 Prozent der Fans mit dem Major ihr schönstes Event-Erlebnis verbinden, zeigt den Stellenwert unserer Veranstaltungen. Ich bin sehr dankbar, dass wir so etwas kreieren durften!"

Beach Volleyball Major Series 2020:

Gstaad Major – 7. bis 12. Juli 2020

A1 Major Vienna – 12. bis 16. August 2020

Hamburg Major – 19. bis 23. August 2020

Goosebumps don't lie – see you @ the beach!

