Cision kündigt zweite jährliche CommsCon an

London (ots/PRNewswire) - Cision (NYSE: CISN), ein führender Anbieter von Earned Media Software und Dienstleistungen für Experten aus den Bereichen Public Relations und Marketingkommunikation, hat heute bekannt gegeben, dass man Gastgeber seiner zweiten jährlichen CommsCon-Veranstaltung sein wird. Die Konferenz findet am 26. November in London statt. Fachkommentatoren und Podiumsdiskussionen werden zu einer Reihe von Themen rund um die Entwicklung von Kommunikation und PR Stellung nehmen. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit PRWeek und CorpComms erarbeitet. Es gibt programmatische Ansprachen, Diskussionsforen und Sitzungen mit Fallstudien.

"Cision ist erfreut, im zweiten Jahr in Folge Gastgeber der CommsCon London zu sein. Führungskräften aus dem Bereich der Kommunikation wird eine authentische Plattform geboten, sich zu vernetzen und voneinander zu lernen", sagte Keir Fawcus, Senior Vice President von Cision für die Region EMEA. "Wir freuen uns auf inspirierende Gespräche, die den Delegierten Kenntnisse und Einsichten vermitteln, welche sie daheim in ihren Unternehmen nutzen können."

Programmdetails:

Die CommsCon ist ein ganzer Tag der Gespräche und Diskussionen, die Einsichten und Debatten ermöglichen, aus denen Führungskräfte Inspiration für ihre Kommunikationsstrategie des Jahres 2020 ziehen können. Es finden u. a. folgende Sitzungen statt:

Programmatische Ansprache: Demaskierung des Fleet Street Fox - Susie Boniface, Kolumnistin des Daily Mirror, Kommentatorin und Autorin, die unter dem Pseudonym "Fleet Street Fox" bekannt wurde, spricht darüber, wie die Existenz als anonyme Bloggerin mit zahlreichen Followern in den sozialen Netzwerken ihr ermöglichte, kontrovers und authentisch zu schreiben, und warum sie sich dafür entschied, aus der Anonymität herauszutreten

- Susie Boniface, Kolumnistin des Daily Mirror, Kommentatorin und Autorin, die unter dem Pseudonym "Fleet Street Fox" bekannt wurde, spricht darüber, wie die Existenz als anonyme Bloggerin mit zahlreichen Followern in den sozialen Netzwerken ihr ermöglichte, kontrovers und authentisch zu schreiben, und warum sie sich dafür entschied, aus der Anonymität herauszutreten Fallstudie: Der Brunnen aller Weisheit: Modernisierung einer der ältesten Marken der Welt - Adrian Harris, Leiter des Digitalbereichs der anglikanischen Kirche, spricht über seine Strategie zur Transformation derer digitaler Kommunikation, darunter der preisgekrönten "Alexa Skill"-Kampagne.

- Adrian Harris, Leiter des Digitalbereichs der anglikanischen Kirche, spricht über seine Strategie zur Transformation derer digitaler Kommunikation, darunter der preisgekrönten "Alexa Skill"-Kampagne. Podiumsdiskussion: Was bringt die nahe Zukunft? - Vergessen wir einmal Brexit und politische Kapriolen. Kommunikationsprofis müssen die Fähigkeit besitzen, den Horizont abzusehen und die Fragen zu finden, welche sich in Zukunft auf ihre Organisationen auswirken könnten. Unsere Expertengruppe wird über ihre Prognosen kommender globaler Fragen sprechen, die man auf der Rechnung haben sollte.

Veranstaltungsdetails:

Dienstag, 26. November 2019

Zeit: 09:30 - 17:30 Uhr

Veranstaltungsort: Hawker House, Canada Street, London SE16 7PJ

Weitere Informationen über die CommsCon und die Möglichkeit zur Registrierung erhalten Sie unter commscon.cision.co.uk.

Informationen zu Cision

Cision Ltd (NYSE: CISN) ist ein führender Anbieter von Earned Media Software und Dienstleistungen für Experten aus den Bereichen Public Relations und Marketingkommunikation. Dank Software von Cision können Anwender wichtige Influencer identifizieren, strategische Inhalte schaffen und verbreiten sowie erkennbare Wirkungen messen. Cision beschäftigt in seinen Niederlassungen in 22 Ländern in den Regionen Amerika, EMEA und APAC über 4.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über die preisgekrönten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich der Cision Communications Cloud®, erhalten Sie unter www.cision.co.uk und folgen Sie Cision auf Twitter unter @CisionUK.

