Schuppenflechte-Informationstag am 19.10.2019

Beratung & Information für Betroffene und Angehörige, Eintritt frei.

Wien (OTS) - Bereits zum 14. Mal findet der Schuppenflechte-Patienteninformationstag in Wien statt, der über die chronische Erkrankung und Behandlungsmethoden informieren, Vorurteile gegenüber PsoriatikerInnen abbauen und Verständnis für die Begleiterscheinungen der Erkrankung fördern will. In Österreich sind mehr als 300.000 Menschen von Psoriasis (Schuppenflechte) betroffen. Der Großteil von ihnen berichtet von massiven Einbußen der Lebensqualität durch die Erkrankung, oft begleitet von sozialer Isolation.

Geboten wird ein umfassendes Informations- und Beratungsprogramm zu Diagnose, Therapie und Management der chronischen Erkrankung. Über den Tag verteilt finden Fachvorträge mit renommierten Experten statt. Eine Vielzahl von Informationsständen informiert die BesucherInnen über spezielle Produkte, Dienstleistungen und Behandlungsangebote.

Das Programm finden Sie unter www.psoriasis-hilfe.at

Schuppenflechte-Informationstag

Datum: 19.10.2019, 10:00 - 16:00 Uhr

Ort: Tech Gate Vienna

Donau-City-Straße 1, 1220 Wien, Österreich

