Menschen heute: Gemeinsam vs. einsam?

„60 Jahre ÖAGG – im Dienste der Menschen“

Wien (OTS) - Marika Rökk drückte es 1944 zweideutig aus, als sie singend meinte, „in der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine“.

Theresa May stellte eindeutig fest, dass "Einsamkeit die traurige Realität des modernen Lebens" sei und schuf 2017 ein Ministerium für Sport, Zivilgesellschaft und Einsamkeit.

Raoul Schindler legte bereits vor sechs Jahrzehnten mit der Gründung des ÖAGG die Basis für eine erfolgreiche psychosoziale Versorgung.

Wie die Gruppe dem Einzelnen hilft

Seit 60 Jahren hat der ÖAGG den Menschen im Fokus der Gruppe – von der Organisationsberatung bis zur Psychotherapie – um ihm in belastenden Situationen durch Gruppentherapie und Gruppendynamik Wege aus der Krise zu zeigen.

Jobverlust, Trauerfall oder Trennung; Burnout, Mobbing oder Pflegestress – die Auslöser der individuellen Krisensituationen sind vielfältig. Für Markus Hochgerner, MSc MSc, Psychotherapeut und Gesundheitspsychologe, ist „es ist wichtig, dass die Menschen verstehen: Manchmal passieren Dinge im Leben, die dir das Gefühl geben, allein zu sein. Und es ist okay, das auch auszusprechen. Wir wollen den Menschen die Kraft geben, zu sagen: Ich fühle mich im Moment nicht gut und ich möchte etwas ändern.“

Das Engagement des ÖAGG (Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik) und seiner TherapeutenInnen und BeraterInnen tragen seit sechs Jahrzehnten dazu bei, Menschen bei der Krisenbewältigung zu helfen, sie wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren und ihnen die Freude am Leben wiederzugeben.

Win-Win-Situation

Die jüngste Aktivität des ÖAGG – neben der Gründung der Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten – , die pta (Psychotherapeutische Ambulanz des ÖAGG) unterstützt auch das Bestreben, kosteneffektiv und zielführend Therapien einem großen Kreis von Betroffenen zu ermöglichen. „Psychotherapie als Gruppenerlebnis ist eine Win-Win-Situation: Sie ermöglicht das „Lernen“ in der Gruppe, die Erfahrung, wie andere Betroffene mit der jeweiligen Situation umgehen und sie senkt die Kosten für das Gesundheitssystem“, unterstreicht Hochgerner.

Fakten & Festveranstaltung

Die Erfolgsbilanz des ÖAGG ist nach 60 Jahren eindrucksvoll:



An die 6.000 Menschen holten sich im größten Ausbildungsverein Österreichs das fachliche Know-how für ihre Tätigkeit als PsychotherapeutenInnen, BeraterInnen, SupervisorenInnen oder Coaches.

Mehr als 3.000 PatientInnen konnten seit 2015 in der Psychotherapeutischen Ambulanz an einer Therapie teilnehmen und sich so das Rüstzeug für die individuellen Problembewältigungen holen.

Vom 14.-16. November feiert der ÖAGG nicht nur seine sechs Jahrzehnte, sondern bietet auch den Rahmen und Raum für interdisziplinären Meinungsaustausch und Vernetzung. Details zum Festakt und zur Tagung unter https://www.oeagg.at/site/60jahrfeier/festaktundtagung

