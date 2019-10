Busworld Brüssel - Neuheiten aus Österreich

Auf Europas größter Busmesse, der Busworld in Brüssel, präsentiert der österreichische Bushersteller K-Bus Kutsenits zwei neue Busmodelle

Halle 2 Stand 232A

1.) K-Bus Kutsenits - Elektro Solar Citybus

Basistechnik des meistverkauften Elektrogroßserienfahrzeuges Europas

Chassis K-Bus GmbH

100% Niederflur, barrierefrei

Für bis zu 32 Personen, Rollstuhlplatz, Kinderwagen

48KWH Batterie inkl. Solar Range Extender

Reichweite 110-130KM

Schnellladefähig Chademo + 1 Stunde + 110KM

Aufgrund des konsequenten Leichtbaukonzeptes sehr geringes Leergewicht von unter 3000KG

Das Gesamtgewicht beträgt 5.500KG

Der Verbrauch liegt bei nur rd. 35KW pro 100KM. Damit ist K-Bus Kutsenits E Solar City der wirtschaftlichste Stadtbus seiner Klasse

Verschiedene Fahrzeugkategorien sind verfügbar:

E Solar City III für bis zu 32 Personen, 5,5T Gesamtgewicht

E Solar City II für bis zu 26 Personen, 4,5T Gesamtgewicht

E Solar City I für bis zu 20 Personen, 4,5T Gesamtgewicht

E Solar Bürgerbus für 8+1 Personen, 3,5T Gesamtgewicht, Führerscheinklasse B PKW

" Wir sind stolz auf unsere neuen, europaweit einzigartigen Busmodelle. Aufgrund der großen Nachfrage nach elektrischen kleinen Stadtbussen und der besseren Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu herkömmlichen Diesel-Stadtbussen, rechnen wir mit erhöhten Absatz am europäischen Busmarkt in den nächsten Jahren ", so Stefan Kutsenits Eigentümer K-Bus GmbH.





2.) K-Bus Kutsenits - Niederflur Bürgerbus

Basistechnik MB Sprinter oder VW Crafter

Chassis K-Bus GmbH

100% Niederflur, barrierefrei

8+1 Personen, Rollstuhlplatz

Leergewicht 2500KG

Gesamtgewicht 3500KG

Führerscheinklasse B PKW

