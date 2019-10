ORF III, Bernhard Fleischer Moving Images, ZDF/ARTE und Sony Classical präsentieren Musikfilm „Jonas Kaufmann: Mein Wien“

TV-Premiere am 15. Dezember, 20.15 Uhr, ORF III

Wien (OTS) - Auf seiner neuesten, gerade erschienen CD „Wien“ unternimmt Startenor Jonas Kaufmann, begleitet von den Wiener Philharmonikern, eine akustische Reise durch die vielen Facetten der Wiener Musik. Eine neue Koproduktion von ORF III Kultur und Information, Bernhard Fleischer Moving Images, ZDF/ARTE und Sony Classical gießt die Klänge des Albums in einen musikalischen Dokumentarfilm, in dem der deutsche Opernsänger seine Fans an jene Orte führt, die den Charme der Donaumetropole ausmachen. Musikalische Grundlage für den Film ist das Auftaktkonzert der „Mein Wien“-Tournee, das gestern, am Montag, dem 14. Oktober 2019, im Wiener Konzerthaus aufgezeichnet wurde. An der Seite von Jonas Kaufmann sang Sopranistin Rachel Willis-Sørensen, es spielte die Prague Philharmonia unter der Leitung von Jochen Rieder.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Jonas Kaufmann, einer der herausragendsten Tenöre der Gegenwart, erklärt auf seiner jüngsten CD musikalisch seine Liebe zu Wien und geht damit auf Tournee. Wer in den Genuss kommt, einen dieser Auftritte wie den gestrigen im Konzerthaus erleben zu dürfen, darf sich auf unvergleichliche Gänsehautmomente einstellen. Alle Kaufmann- und Klassik-Fans, die dazu keine Gelegenheit haben, können sich im Adventprogramm des ORF auf eine außerordentliche neue Dokumentation mit Auszügen aus diesem Konzert freuen, in der der Jahrhundertstar ‚sein Wien‘ präsentiert. Ich danke Jonas Kaufmann und unseren internationalen Koproduktionspartnern Sony Classical Music, ZDF/ARTE und Bernhard Fleischer für diese großartige Kooperation mit ORF III, das die Ehre der TV-Premiere hat.“

„Jonas Kaufmann – Mein Wien“ ist in ORF III am dritten Adventsonntag, dem 15. Dezember 2019, um 20.15 Uhr im Rahmen von „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ zu sehen. ARTE zeigt die Dokumentation am 22. Dezember um 17.00 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at