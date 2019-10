Selbständiger Rechtsanwalt in Wien, Mag. iur. Constantin-Adrian Nițu, feierte am 18.09.2019 mit seiner Kanzlei 1-jähriges Jubiläum!

Wien (OTS) - Der Rechtsanwalt Constantin-Adrian Nițu ist sehr stolz – vor allem auf die positive Entwicklung – seiner Kanzlei. Neben den etablierten Rechtsgebieten allgemeines Zivilrecht, Schadenersatz, Gewährleistung, Familienrecht, Erbrecht, Verkehrsrecht, Fremdenrecht sowie Strafrecht und vielen weiteren, kristallisierte sich eine Spezialisierung heraus – nämlich das Transportrecht – die ihren Hintergrund in der langjährigen beruflichen Praxis und Wirtschaftskenntnissen des Rechtsanwalts hat.

Bei Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Transportrecht - LKW-, Bahn- und Seefracht, insbesondere Donauschifffahrt - zählt seine Kanzlei bei internationalen Klienten, unter anderem aus Österreich, Deutschland, Italien, Schweiz, Rumänien, Ungarn und der Republik Moldau, mittlerweile zu den ersten Adressen: In der Kanzlei mit Sitz im 4. Wiener Bezirk, vis-a-vis vom Schloss Belvedere und in unmittelbarer Nähe zur Botschaft von Rumänien in Wien, betreut der eingetragene Rechtsanwalt persönlich die Geschäftsführer führender internationaler Transportunternehmen.

Der nach der Kanzleieröffnung ungebrochene Zulauf an Mandanten erfordert nunmehr die Suche nach kompetenten Mitarbeitern.

RA Mag. iur. Constantin-Adrian Nițu

Prinz-Eugen-Str. 70/1/3, A-1040 Wien

T/F: +43 1 503 19 10, M: +43 660 237 4267

https://anwalt-nitu.at/