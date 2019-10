IMF Bentham, Omni Bridgeway und ROLAND ProzessFinanz schließen sich zusammen zum weltweit größten Prozessfinanzierer

Sydney/Amsterdam/Köln (ots) - IMF Bentham Ltd hat heute in Sydney den Zusammenschluss mit der Omni Bridgeway Holdings BV bekannt gegeben. Mit der Fusion entsteht erstmals ein Prozessfinanzierer mit einem weltumspannenden Netzwerk.

Mit 18 Büros in Australien, Asien, USA, Kanada, dem Mittleren Osten und Europa und 145 Mitarbeitern bietet das fusionierte Unternehmen länderübergreifenden Service mit hohem lokalem Bezug. Teil dieses Netzwerks ist als Tochtergesellschaft von Omni Bridgeway auch die ROLAND ProzessFinanz AG mit Sitz in Köln.

"Wir freuen uns, Teil einer noch größeren Familie zu werden", begrüßt Arndt Eversberg, Vorstand der ROLAND ProzessFinanz den Zusammenschluss. "IMF und Omni verfügen beide über viele Jahrzehnte Erfahrung in der Prozessfinanzierung und der Vollstreckung von Urteilen weltweit. Auch unsere Kunden werden davon in Zukunft verstärkt profitieren können."

Neben erfahrenen Prozessanwälten aus verschiedenen Fachbereichen beschäftigen die drei Prozessfinanzierer Wirtschafts- und Finanzfachleute, Rechercheure und Spezialisten zum Auffinden versteckter Vermögenswerte.

IMF Bentham, gegründet Anfang der 1990er Jahre und heute in Sydney börsengelistet, gilt als der Pionier der Prozessfinanzierung in Australien. Omni Bridgeway entwickelte sich seit Ende der 1980er Jahre zum Spezialisten für weltweite Vollstreckungen sowohl gegen Privatpersonen als auch Unternehmen und Staaten. Seit 2018 ist Omni Bridgeway Partner des IFC und damit der Weltbank bei der Durchsetzung von Ansprüchen aus notleidenden Krediten im Mittleren Osten.

"Obwohl wir formell Omni Bridgeway übernehmen, betrachten wir dies ganz klar als einen Zusammenschluss auf Augenhöhe", kommentiert Andrew Saker, Managing Director und Chief Executive Officer von IMF Bentham die Transaktion.

Raymond van Hulst, Managing Director und Partner bei Omni Bridgeway, ergänzt: "Unsere Partnerschaft führt zu einer perfekten gegenseitigen Ergänzung von Wissen, Erfahrung und Marktpräsenz. Das neue Unternehmen vereint globale Stärke mit einer starken lokalen Verwurzelung."

Die drei Unternehmen werden zukünftig unter einem gemeinsamen Namen firmieren und mit einer abgestimmten globalen Strategie ihre führenden Marktpositionen zur weltweiten Nr. 1 in Prozessfinanzierung und Forderungsdurchsetzung ausbauen.

Über IMF Bentham Ltd.

IMF Bentham ist ein führender, weltweit agierender Prozessfinanzierer mit Hauptsitz in Australien und Büros in den USA, Kanada, Singapur, Hong Kong und London, der an der ASX in Sydney gelistet ist. Die Firma finanziert die zumeist gerichtliche Durchsetzung von Einzel- und Massenverfahren gegen eine reine Erfolgsbeteiligung und war in den 1990er Jahren ein Pionier der Prozessfinanzierung in Australien. - www.imf.com.au

Über Omni Bridgeway Holding BV

Omni Bridgeway wurde 1986 in den Niederlanden gegründet. Der Tätigkeitschwerpunkt des Unternehmens liegt in der Durchsetzung von sehr hohen Einzelforderungen durch die Finanzierung von internationalen Schieds- und Zivilverfahren sowie die Vollstreckung von Urteilen gegen Staaten sowie natürliche und juristische Personen. - www.omnibridgeway.com

Über ROLAND ProzessFinanz AG

Roland ProzessFinanz ist einer der führenden Prozessfinanzierer in Deutschland und Europa. Das Unternehmen finanziert Prozesse ab 100.000 Euro Streitwert bis in vielfacher Millionenhöhe in verschiedenen Rechtsgebieten, so u.a. im Kartellrecht, Arzthaftungsrecht, Erbrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht sowie im allgemeinen Zivil- und Handelsrecht. Seit 2017 ist ROLAND ProzessFinanz Teil der Omni Bridgeway Gruppe. - www.roland-prozessfinanz.de

