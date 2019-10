Direkter, persönlicher, informativer: Neue Website von Untis, der führenden Stundenplansoftware, ist online

Seit kurzem ist unsere neue Website online!

Stockerau (OTS) - "Wir sind stolz, Untis übersichtlich und in einem frischen Design präsentieren zu können. Unsere neue Onlinepräsenz spiegelt einfach viel besser wider, was uns bewegt und was wir bewegen." Die neue Website soll einen noch detaillierteren Überblick über die Kernkompetenzen und das Angebotsspektrum von Untis bieten.

Neues Design: Eine klare Struktur im gesamten Layout und Design

Verkürzte Wege: Mit wenigen Klicks immer dort hinkommen, wo man hinmöchte

Einfache Navigation: Die Navigation wurde neu gestaltet und enthält übersichtliche Ebenen

Sie finden hier alle wichtigen Informationen zu unseren Leistungen, unserem Support und zu unserem Unternehmen.

Bei der technischen Entwicklung der neuen Website wurde von Anfang an darauf geachtet, dass das Konzept auf allen Endgeräten funktioniert

Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken unserer runderneuerten Website.

Über Untis

Untis ist Marktführer im Bereich der Stundenplanung. Weltweit arbeiten über 25.000 Bildungseinrichtungen – von der kleinen Grundschule bis zur komplexen Universität – mit der Stundenplansoftware von Untis. Ein weltweites Netz von Partnerfirmen ermöglicht eine optimale Betreuung vor Ort. Mehr Infos unter https://www.untis.at

Rückfragen & Kontakt:

Untis GmbH

Mag. (FH) Christoph Lehrner

E christoph.lehrner @ untis.at

T +43 2266-62241-69

Belvederegasse 11, 2000 Stockerau

www.untis.at