Carsharing-Anbieter misst Luftverschmutzung mit Elektroautos in Wien.

Eloop ist ein Wiener Carsharing-Unternehmen, das auf eine reine Elektroautoflotte setzt. Nun werden diese Autos dazu verwendet, die Luftverschmutzung in der Stadt zu messen.

Wien (OTS) - "Wir wollen Wien dabei unterstützen, eine ‚Smart City‘ zu werden. Als Mobilitätsdienstleister verstehen wir darunter, dass der Nutzen eines Fortbewegungsmittels maximiert werden muss. Zum einen erzielen wir das durch die Bereitstellung von Elektroautos in einem Carsharing-System. Zum anderen dadurch, dass wir die Flotte als mobile Messstationen verwenden, mit welchen verschiedene Luftqualitätsdaten erhoben und angeboten werden“, betont Nico Prugger, CEO von Eloop.

E-Autos als mobile Messstationen

Das Start-Up betreibt seit August einen Carsharing-Service mit Elektroautos in Wien. Nun hat das Unternehmen seinen Fuhrpark mit Sensoren ausgestattet, mit denen unterschiedliche Feinstaubwerte (PM 1, PM 2.5, PM 10), Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur gemessen werden. Zukünftig sollen auch Werte zu Stickoxiden, Kohlenmonoxiden und Lärm erhoben werden. Eloop will dadurch eine Echtzeitkarte mit Luftverschmutzungs-, Wetter- und Lärmdaten erstellen. Laut dem Start-Up eignen sich reine E-Autos besonders gut für Luftqualitätsmessungen, da diese die Messergebnisse nicht durch den eigenen Ausstoß verfälschen.

Feinstaub liegt im Fokus

Bei den derzeitigen Messungen konzentriert sich das junge Unternehmen vor allem auf die Feinstaubwerte. Als Grund wird genannt, dass die Feinstaubbelastung geographisch sehr stark variiert. Nach Angaben von Eloop, werden von der Stadt Wien derzeit nur durchschnittliche Werte aus stationären Messungen errechnet. Damit Feinstaub-Hotspots dargestellt werden können, bedarf es mobiler Sensoren, welche sich permanent und flächendeckend innerhalb eines Untersuchungsgebietes bewegen. Das versucht der Carsharing-Anbieter zu erzielen, indem die Messungen während den Fahrten durch die User erfolgen. So soll möglichst das ganze Wiener Stadtgebiet dauerhaft „gescannt“ werden.

Zusatznutzen soll Carsharing günstiger machen

Der Mobilitätsdienstleister will aus der Umweltdatenerhebung ein Geschäftsmodell machen und damit die Preise des Carsharing-Angebots reduzieren. Damit soll das Kerngeschäft für eine breitere Masse attraktiv werden. Derzeit konzentriert sich die Wiener Firma auf Stunden- und Tagesvermietungen. Der Fuhrpark besteht aus BMW i3s, elektrischen Smarts und Renault Zoes. 2020 will das Start-Up auch elektrische Transporter in den Service mitaufnehmen.

Eloop im Überblick

Eloop ist eine Marke der Caroo Mobility GmbH. Das Wiener Start-Up hat sich auf urbane und nachhaltige Mobilitätslösungen spezialisiert. Eloop konzentriert sich dabei vor allem auf elektrische Carsharing-Modelle, auf das Sammeln und Verarbeiten von Umweltdaten und Blockchain-Anwendungen im Mobilitätssektor. Weitere Informationen finden Sie unter https://eloop.to/de/.

