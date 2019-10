Run auf ÖHV-Marktplatz: Schon 100 Business-Kunden

ÖHV und Hotelhero bringen Schwung in Hotelsoftware-Markt: Jedes dritte Hotel sucht nach neuer Software.

Wien (OTS) - „Wow! Nach so kurzer Zeit schon 100 ÖHV-Mitglieder auf dem neuen ÖHV-Marktplatz! Damit hat keiner gerechnet“, freut sich Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung, Dr. Markus Gratzer. Hotelhero-Gründer Florian Montag (seine Technologie steckt hinter der Plattform) bestätigt den Run: „Jeden Tag stoßen neue ÖHV-Betriebe dazu.“

Enorme Dynamik

In kürzester Zeit haben schon 75 Betriebe ihre Bestandssysteme angegeben, 30 neue Software sondiert, 160 Bewertungen abgegeben. Am stärksten, so Montag, werden Buchungsmaschinen, Revenue Management Systeme, digitale Gästemappen und PMS nachgefragt.

Turbo für Innovation & Digitalisierung

Die beiden Branchen- und Technologie-Experten sind sich einig: Das ist erst der Start eines lang anhaltenden Prozesses: „Hotels mit 10 Software-Systemen stehen zwei- bis dreimal im Jahr vor der Frage, ob ein Programm ausgedient hat oder trotz erster Alterserscheinungen weiterverwendet wird. Beim Gedanken an den Recherche-Aufwand und Schnittstellen-Probleme wird die Entscheidung oft hinausgeschoben. Der ÖHV-Marktplatz macht damit Schluss“, bestätigen Gratzer und Montag.

Einfache Registrierung und kostenlose Nutzung für ÖHV-Mitglieder

Hotels geben am ÖHV-Marktplatz an, welche Software sie verwenden, die Hotelhero-Technologie gibt ihnen einen Überblick über kompatible Alternativen. 2017 von Software-Experten Montag nach Erfahrungen in der internationalen Top-Hotellerie entwickelt, führt Hotelhero in Österreich servicierte Systeme provisionsfrei in seiner Datenbank. Die Nutzung ist kostenlos, eine einfache Registrierung unter www.oehv.at/marktplatz genügt. ÖHV-Mitglieder und Partner genießen besondere Vorteile.

Weitere Pressemeldungen und Bildmaterial unter www.oehv.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Peter Klinger

Partner- & Innovationsmanagement

T: +43 1 533 09 52 19

peter.klinger @ oehv.at

www.oehv.at



Florian Montag

CEO & Mitgründer Hotelhero

Rheinsbergerstr. 76/77, 10115 Berlin

T: +49 151 50 87 85 86

florian @ hotelhero.tech

www.hotelhero.tech/de