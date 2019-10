2. Bezirk: Film-Premiere „Fools Dimension“ am 16.10.

Wien (OTS/RK) - Die Brüder Lionel Fool und Liam Fool sind populäre Komödianten, die als zeitgemäße „Nouveau Clowns“ auftreten und ihr Publikum im In- und Ausland auf originelle Weise erheitern und verblüffen. Produktionen wie „On A Magical Mystery Detour“ wurden von den Zuschauerinnen und Zuschauern mit regem Beifall bedacht. Nun trumpfen Lionel und Liam erstmalig in der Film-Branche auf: Am Mittwoch, 16. Oktober, beginnt um 19.00 Uhr in den Räumen des „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) die Premiere des Streifens „Fools Dimension“. Die Handlung des komödiantischen „Meisterwerkes“ (Regie: Aram Voves, Patronanz: „Jango“ Edwards) wird vorab nicht verraten. Auf alle Fälle ist mit turbulenten und höchst erstaunlichen Szenarien zu rechnen. Der Zutritt zum Kino-Abend im Museum ist gratis. Anmeldung und Info: Telefon 0676/406 88 68, E-Mail office@foolsbrothers.at

Vor und nach der Aufführung des Films „Fools Dimension“ dürfen die Besucherinnen und Besucher die umfangreichen Sammlungen im „Circus- und Clownmuseum Wien“ besichtigen. Ausgestellt werden Werbeplakate, Fotos, Programme, Kostüme, Requisiten und andere Erinnerungsstücke. Ehrenamtlich arbeitende Unterhaltungskunst- und Zirkus-Kenner führen das jeden Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr bei freiem Eintritt zugängliche Museum (Mitglied der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“). Nähere Auskünfte dazu per E-Mail: info@circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Fools Brothers (Lionel und Liam Fool): www.foolsbrothers.at/

Circus- und Clownmuseum Wien: www.circus-clownmuseum.at

ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

