City Farm: Ein neuer Nationalpark Garten mitten in Wien

Gemeinsam kämpfen wir für die artenreiche Schönheit von Natur und Garten

Wien (OTS) - Die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000

verlieh der City Farm im Wiener Augarten am 14. Oktober für ihr ökologisches Engagement

die Nationalpark Garten-Plakette und dazu wurden vom Haubenkoch und Slow Food

Wegbereiter Johann Reisinger und seinen SchülerInnen nachhaltiges Fingerfood aus

Gemüseraritäten zubereitet.



Für viele Tier- und Pflanzenarten werden geeignete Lebensräume immer seltener und auch

ganze Ökosysteme drohen zu verschwinden, dies hat einen beispiellosen Rückgang der

Artenvielfalt zur Folge, der auch uns Menschen bedroht. Ohne Artenvielfalt keine stabilen

Ökosysteme und ohne diese, keine stabile Lebensmittelproduktion. Zu diesem Schluss sind

heuer auch der Weltbiodiversitätsrat und die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten

Nationen, die FAO, gekommen. Die Ursachen für den Biodiversitätsverlust sind vielfältig und

reichen von der intensiven Landnutzung durch den Menschen bis hin zum Klimawandel,

aber auch die Lösungen sind vielfältig. GLOBAL 2000 hat deshalb die Initiative Nationalpark

Garten gestartet um gemeinsam mit den heimischen GartlerInnen, Vereinen und auch

Gemeinden wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität umzusetzen. Seit dem

Start der Initiative im Mai 2019 machen ca. 1000 private Gärtner und Gärtnerinnen mit und

außerdem Gemeinden wie Innsbruck oder Tattendorf in Niederösterreich. Ziel ist es, ein

landesweites Netzwerk an kleinen, aber wertvollen Lebensräumen zu schaffen, die im

Verbund einen großen Nutzen für die Artenvielfalt haben.



„Es freut uns sehr, dass wir heute mit der City Farm ein neues Mitglied in der Nationalpark

Garten-Familie begrüßen dürfen, denn nur gemeinsam kann es gelingen das Artensterben

zu stoppen“, zeigt sich Dominik Linhard von GLOBAL 2000 erfreut.

Die City Farm ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Urban Gardening,

Gartenpädagokik und ökologischer Bildung und wurde auf Grund ihrer ökologischen

Arbeitsweise und der nützlingsfreundlichen Gestaltung des Areals von GLOBAL 2000 mit

der Nationalpark Garten-Plakette ausgezeichnet.



„Gemeinsam mit GLOBAL 2000 haben wir uns das Ziel gesetzt, wichtige Lebensräume zu

schützen und damit die Artenvielfalt zu erhalten. Durch unser ökologisches Arbeiten mit

Gemüseraritäten ist es uns möglich ein nachhaltiges Bewusstsein an unsere Kinder

weiterzugeben“, freuen sich Wolfgang Palme und Ingrid Greisenegger, LeiterInnen der City

Farm.



Zu diesem Anlass hat Haubenkoch Johann Reisinger zur Freude aller Anwesenden,

gemeinsam mit seinen SchülerInnen aus der Hertha Firnberg Schule für Wirtschaft und

Tourismus, bewiesen, dass sich mit Gemüseraritäten aus nachhaltigem Anbau wunderbares

Fingerfood zaubern lässt.



Die Zusammenarbeit von GLOBAL 2000 und der City Farm geht aber über die

Auszeichnung hinaus und man versucht gemeinsam mehr Bewusstsein für die bedrohliche

Situation der Artenvielfalt zu schaffen und alltagstaugliche Lösungen aufzuzeigen. So wird

etwa am 30. Oktober ein Workshop veranstaltet, der praktische Tipps vermittelt wie man

Nützlinge wie Bienen, Schmetterlinge und Marienkäfer über den Winter helfen kann. Das

Programm findet von 15:oo- 18:oo Uhr in der City Farm Augarten, Obere Augartenstraße

1C, 1020 Wien statt. Anmeldungen sind online auf der Website der City Farm möglich:

https://bit.ly/2pXuadQ

Weitere Informationen finde Sie auf der GLOBAL 2000 Webseite: https://www.global2000.at/nationalparkgarten





Rückfragen & Kontakt:

Thomas Geiger, GLOBAL 2000 Pressesprecher

thomas.geiger @ global2000.at, 0699 14 2000 20



Dominik Linhard, GLOBAL 2000 Nationalpark Garten Initiator

dominik.linhard @ global2000.at, 0699 142000 21



Wolfgang Palme, Leiter der City Farm

wolfgang.palme @ gartenbau.at, 0664 8497611