PRVA präsentiert 18 Nominierte für den Staatspreis PR und drei Konzepte für den Austrian Young PR Award

92 Einreichungen standen heuer zur Bewertung

Wien (OTS) - „Der Staatspreis PR kann wieder mit einem Einreichrekord aufwarten. Die Jurymitglieder konnten heuer 92 PR-Projekte und Konzepte ihrer Wertung unterziehen“, freut sich die Präsidentin des Public Relations Verbands Austria (PRVA), Julia Wippersberg.

Aus 81 Einreichungen zum Staatspreis galt es, in sechs Kategorien jeweils drei Nominierte für den Staatspreis PR zu ermitteln. Für den Sonderpreis „Austrian Young PR Award“ wurden heuer wieder drei PR-Konzepte nominiert.

Im Rahmen der #PRGala19 des PRVA am 28. November 2019 wird die feierliche Verleihung der Preise durch das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort vorgenommen. „Die Einreichungen beweisen wieder, wie innovativ und professionell PR in Österreich betrieben wird. Strategische Kommunikation, die konsequent umgesetzt wird, ist jedenfalls ein maßgeblicher Erfolgsfaktor für Unternehmen und Institutionen“, stellt die PRVA-Präsidentin fest.

Im Folgenden sind die nominierten Projekte nach Kategorien und Projekttiteln gelistet.

Kategorie Corporate PR

AKW Zwentendorf: Die sanfte Vermarktung eines ungewöhnlichen Ortes. Ein österreichischer Sonderweg

PR-Träger: EVN AG

“Große Kunst darf nicht im Dunkeln bleiben!” - Der EY Entrepreneur Of The Year 2018 in Österreich

PR-Träger: EY Österreich

EveryThing ist connected: Das Internet der Dinge hebt ab

PR-Träger: A1 Telekom Austria

Kategorie Corporate Social Responsibility – CSR-Kommunikation

Giving Friday - {miteinander} mehr erleben

PR-Träger: dm drogerie markt Österreich

Berater: movea marketing GmbH

„One of 1000“ - Digitale Crowdfunding-Kampagne für zusätzliche Studienplätze an der FH Technikum Wien

PR-Träger: FH Technikum Wien

Berater: FEEI Kommunikation (FEEI Management Service GmbH)

Wasserschule

PR-Träger: Wiener Wasser

Berater: Kaiblinger & Zehetgruber OG - gutessen consulting

Kategorie Digitale Kommunikation

ÖBB Gleisgeschichten

PR-Träger: Österreichische Bundesbahnen

Berater: News on Video, Virtual Identity

Wizz Air: Flug ins Unbekannte

PR-Träger: Wizz Air

Berater: UNIQUE relations

Tradition trifft Innovation - Stift Admont in Europa Vorreiter

PR-Träger: Benediktinerstift Admont

Berater: TOWA-digital; Werbeagentur Rubikon Graz; Tourismusverband Gesäuse

Kategorie Interne PR & Employer Branding

Knallige Kurzgeschichten für Berufseinsteiger. Eine Meme-Kampagne zu neuen Jobs bei Wien Energie

PR-Träger: Wien Energie GmbH

Berater: VIRTUE Austria GmbH

"Laughing through the noise" - Wie EY die Aufmerksamkeit seiner Mitarbeiter/-innen (zurück-) gewonnen hat

PR-Träger: Ernst & Young ServicegmbH & Co OG Steuerberatungsgesellschaft

WIR WERDEN EINS

PR-Träger: Magenta Telekom (T-Mobile Austria GmbH)

Kategorie Produkt und Service-PR

dm entwickelt Abfüllstationen

PR-Träger: dm drogerie markt Österreich

Berater: movea marketing GmbH

DANK-Mandat statt Strafmandat

PR-Träger: KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit), Polizei (Landesverkehrsabteilung Wien)

Berater: UNIT [11] Communications Austria (Konzept), BROKKOLI (Grafische Umsetzung)

Die A1 eSports League - Die größte eSports League Österreichs

PR-Träger: A1 Telekom Austria AG

Kategorie Spezialprojekte / Innovationen

Standortanwalt - von der Idee bis zum Bundesgesetz

PR-Träger: Wirtschaftskammer Wien

Telefonzelle reloaded: Tradition trifft auf Innovation

PR-Berater: A1 Telekom Austria AG

Trauerspielzeug für Kinder

PR-Berater: B&F Wien - Bestattung und Friedhöfe GmbH

Austrian Young PR Award – PR-Konzept für den Verein „PlayTogetherNow“

„Spielend Spenden Sammeln“

Tobias Bauer und Anna Frey (Studenten FH St. Pölten)

Gemeinsam für Vielfalt!

Katharina Heider-Fischer (NÖVOG)

#officiallyleiwand

Janina Hofmann (KISI) und Marlene Gutscher (Landestheater Niederösterreich)

Die Jury

Marta Halacinska (Young PR Gewinner 2018), David Sievers (Young PR Gewinner 2018), Julia Stering (PRVA Newcomers), Karin Wiesinger (The Skills Group - Agentur), Katharina Scheyerer-Janda (EPU), Thomas Marecek (Rotes Kreuz - NGO), Jakob Schott (Verein „PlayTogetherNow“), Ingrid Vogl (Wissenschaftlicher Senat), Gudrun Reimerth (FH Joanneum), Sabine Einwiller (Uni Wien, PR-Ethik-Rat), Wolfgang Schneider (Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort), Wolfgang Mitterlehner (AK Wien), Eva Weissenberger (WK Österreich), Christina Kahlert (DPRG), Andreas Hugi (BPRA), Julia Wippersberg (PRVA-Präsidentin – Juryvorsitzende)

PR Gala 2019

Die Bekanntgabe der Kategoriesieger, des Staatspreisträgers und des Sonderpreisträgers für den „Austrian Young PR Award“ erfolgt im Rahmen der #PRGala19 des PRVA, am Donnerstag, den 28. November 2019, ab 18.30 Uhr, im Studio 44 der Österreichischen Lotterien in Wien. Die Auszeichnungen werden vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort verliehen.

Hauptsponsor der diesjährigen PR Gala ist VIA Vienna International Airport.





Die Verbandsarbeit des PRVA wird von folgenden Wirtschaftspartnern unterstützt:

ACP, APA-OTS, Brau Union, Dock Yard, DORDA, IFES, Industriellenvereinigung, Jork Printmanagement, ÖBB, Observer, OMV, Siteimprove, VÖZ, Wien Energie

