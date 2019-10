Was sagt das Grundbuch? willhaben und IMMOunited haben das zweite Quartal 2019 ausgewertet

Wien (OTS) - Meiste Transaktionen in Graz, Wien Donaustadt, Salzburg, Baden & Innsbruck Land

Teuerste Wohnung: 8,9 Mio. Euro, teuerstes Haus: 11,53 Mio. Euro – beides in Wien

Das größte Grundstück wechselte in Niederösterreich den Eigentümer

Gemeinsam mit dem Grundbuchexperten IMMOunited analysiert die Immobilienplattform willhaben regelmäßig die spannendsten Immobilien-Verbücherungen Österreichs. Die untersuchten Zahlen reichen von den meisten Transaktionen, über Top-Deals im Wohnbereich, den höchsten Transaktions-Summen, bis hin zu den größten Grundstücks-Verkäufen. Anbei sind die spannendsten Ergebnisse des zweiten Quartals 2019.



Bezirke: Die meisten Immobilien-Transaktionen im Quartal – absolut



Österreichweit



1. Graz (Stadt) (761)

2. Wien 22., Donaustadt (345)

3. Salzburg (Stadt) (342)

4. Baden (317)

5. Innsbruck-Land (298)



Bezirke: Die meisten Immobilien Transaktionen im Quartal – relativ pro Einwohner



Top 5 – Österreichweit



1. Kitzbühel

2. Wien 18., Währing

3. Graz (Stadt)

4. Mistelbach

5. Dornbirn



Spitzenreiter-Bezirk in jedem Bundesland (Meiste Immobilien-Transaktionen relativ pro Einwohner)



1. Tirol – Kitzbühel

2. Wien – Wien 18., Währing

3. Steiermark – Graz (Stadt)

4. Niederösterreich – Mistelbach

5. Vorarlberg – Dornbirn

6. Salzburg – Zell am See

7. Kärnten – Klagenfurt (Stadt)

8. Burgenland – Eisenstadt (Stadt)

9. Oberösterreich – Wels (Stadt)



Bezirke: Die wenigsten Transaktionen im Quartal – relativ pro Einwohner



1. Tamsweg

2. Südoststeiermark

3. Weiz

4. Rohrbach

5. Eferding



Wohnimmobilien: Die drei Top-Transaktionen im Quartal – nach Kaufpreis



Österreichweit



1. 11,53 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Döbling (1190 Wien).

2. 9,4 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Aurach bei Kitzbühel (Tirol).

3. 8,9 Mio. Euro. Eine Dachgeschoßwohnung in Innere Stadt (1010 Wien).



Pro Bundesland (Bezirk)



Burgenland

1,2 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Oggau.



Kärnten

2,8 Mio. Euro. Eine Wohnung in Velden am Wörther See.



Niederösterreich

4,25 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg.



Oberösterreich

3 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Unterach.



Salzburg

2,15 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Salzburg-Aigen.



Steiermark

1,8 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Graz.



Tirol

9,4 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Aurach bei Kitzbühel



Vorarlberg

3 Mio. Euro. Eine Wohnung in Lochau.



Wien

11,53 Mio. Euro. Ein Einfamilienhaus in Wien 19., Döbling.



Die fünf größten Transaktionen des Quartals – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)



Österreichweit



1. 35,1 Mio. Euro. Ein Mehrfamilienhaus in der Leopoldstadt (1020 Wien).

2. 33,25 Mio. Euro. Ein Gebäude in Favoriten (1100 Wien).

3. 31,4 Mio. Euro. Ein Gebäude in Penzing (1140 Wien).

4. 31 Mio. Euro. Ein Zinshaus in der Leopoldstadt (1020 Wien).

5. 29,41 Mio. Euro. Ein Gebäude in Eberstalzell (Oberösterreich).



Pro Bundesland



Burgenland

3,35 Mio. Euro. Ein Hotel/eine Pension in Neusiedl am See.



Kärnten

21,14 Mio. Euro. Ein Gebäude in Spittal an der Drau.



Niederösterreich

7,53 Mio. Euro. Ein Gebäude in Schwechat.



Oberösterreich

29,41 Mio. Euro. Ein Gebäude in Eberstalzell.



Salzburg

17,45 Mio. Euro. Ein Hotel/eine Pension in Salzburg.



Steiermark

7,41 Mio. Euro. Ein Gebäude in Graz.



Tirol

19,3 Mio. Euro. Ein Gebäude in Rum.



Vorarlberg

9,7 Mio. Euro. Ein Mehrfamilienhaus in Lech.



Wien

35,1 Mio. Euro. Ein Mehrfamilienhaus in Wien 2., Leopoldstadt.



Die Top Grundstück-Deals des Quartals nach Fläche



Top 3 – Österreichweit



1. 175.292m² - Zwettl (Niederösterreich)

2. 111.791 m² - Prottes (Niederösterreich)

3. 92.115 m² - Globasnitz (Kärnten)



Pro Bundesland



Burgenland

82.546 m² - Hirm



Kärnten

92.115 m² - Globasnitz



Niederösterreich

175.292m² - Zwettl



Oberösterreich

64.584 m²- Gurten



Salzburg

32.583 m² - Seekirchen



Steiermark

91.836 m² - Köflach



Tirol

22.425 m² Kössen



Vorarlberg

38.556 m² - Brand



Wien

39.613 m²



Methodik

Um ein möglichst vollständiges und realistisches Abbild für den jeweiligen Zeitraum (1.4.2019 - 30.06.2019) sicher zu stellen, erfolgt die Grundbuch-Analyse stets nach Kaufvertragsdatum und ein Quartal weiter zurückliegend, um auch langwierigen Verbücherungs-Prozessen etc. entsprechend Rechnung zu tragen. Insgesamt wurden für die Quartalsinfo Q2 / 2019 annähernd 15.000 realisierte Transaktionen ausgewertet.



