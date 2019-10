TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Montag, 14. Oktober 2019

- Brüssel: Rat „Auswärtige Angelegenheiten“

- Brüssel: Rat „Landwirtschaft und Fischerei“

Dienstag, 15. Oktober 2019

- Brüssel: Rat „Landwirtschaft und Fischerei“

- Brüssel: Rat „Allgemeine Angelegenheiten“

Teilnahme von Nachbarschaftskommissar Hahn

- Brüssel: Justizkommissarin Jourová empfängt die designierte Europäische Generalstaatsanwältin Laura Kövesi

- Europa: DIALOG mit Eric Frey, Leitender Redakteur von „Der Standard

Zeit: 18.00 Uhr – 19.30 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Europa: Dialog



Mittwoch, 16. Oktober 2019

- Wien: Veranstaltung „Democracy, Human Rights and Rule of Law: How best to protect and promote the founding values of the European Union” (in englischer Sprache)

Zeit: 8.30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Anmeldung: COMM-REP-VIE-PRESSE @ ec.europa.eu

- Brüssel: wöchentliche Sitzung der Kommissionsmitglieder

Bericht für die Presse: Liveübertragung

Zeit: tbc

- Brüssel: Dreigliedriger Sozialgipfel

Eröffnungsrede von Kommissionspräsident Juncker; Teilnahme von Sozialkommissarin Thyssen

- Brüssel: Zeremonie zur Eröffnung der Europäischen Arbeitsbehörde

Gemeinsame Rede von Kommissionspräsident Juncker und Ministerpräsident der Slowakei Pellegrini; Teilnahme von Vizepräsident Šefčovič

Donnerstag, 17. Oktober 2019

- Brüssel: Europäischer Rat (bis 18.10.)

Teilnahme von Kommissionspräsident Juncker

Mehr Info

- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker empfängt Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und nimmt am EVP-Gipfel im Vorfeld des Europäischen Rates teil

Freitag, 18. Oktober 2019

- Wien: Digitalkommissarin Gabriel nimmt am Gespräch über „Female Visions for a Better Europe“ beim EVP-Frauenkongress teil

- Helsinki: Beschäftigungskommissarin Thyssen schließt Europäische Woche der Berufsbildung

- Brüssel: Wettbewerbskommissarin Vestager empfängt Präsidentin Veronique Willems und Generalsekretärin Ulrike Rabmer-Koller vom Europäischen Verband für Handwerk und KMU „SME United“



Samstag, 19. Oktober 2019

- Okayama (Japan): Gesundheitskommissar Andriukaitis beim Treffen der G20-GesundheitsministerInnen (bis 20.10.)

