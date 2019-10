„IM ZENTRUM“: Gefangen im SPÖ-Labyrinth – Welche Richtung stimmt?

Am 13. Oktober um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach dem historisch schlechtesten Wahlergebnis in der Geschichte der SPÖ wollen die Parteigranden die richtigen Lehren aus dem Wahldesaster ziehen. Alles soll offen und tabulos besprochen werden: Strukturen, Organisation, Inhalte. Wie kann die Erneuerung auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene aussehen? Wie rüstet man sich für die bevorstehenden Landtagswahlen? Wofür steht die Sozialdemokratie? Wie fest sitzt SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner im Sessel? Sind die Personal-Diskussionen tatsächlich beendet? Wie wird die kritische Parteijugend integriert?

Bei Claudia Reiterer diskutieren am Sonntag, dem 13. Oktober, um 22.10 Uhr in ORF 2 in „IM ZENTRUM“:

Christian Deutsch

Bundesgeschäftsführer, SPÖ

Georg Dornauer

SPÖ-Landesparteivorsitzender Tirol

Hans Niessl

ehem. Landeshauptmann Burgenland, SPÖ

Andreas Babler

Bürgermeister Traiskirchen, SPÖ

Sara Costa

Bezirksrätin Wien-Landstraße, SPÖ

Natascha Strobl

Politikwissenschafterin

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at