JA Solar erwirbt Lizenzen für IP-Rechte für mit Gallium versetzte Siliziumscheiben für die Anwendung in Solarzellen von Shin-Etsu Chemical

Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar hat einen Vertrag mit dem japanischen Unternehmen Shin-Etsu Chemical geschlossen, deren geistiges Eigentum an der Verwendung von mit Gallium versetzten Siliziumscheiben für die Anwendung in Solarzellen als Lizenz zu erwerben. Shin-Etsu Chemical verfügt über eine Reihe von Patenten im Bereich des Versetzens von Siliziumkristallen mit Gallium und der Verwendung von mit Gallium versetzten kristallinen Siliziumscheiben vom Typ P für die Herstellung von Solarzellen. Eine offizielle Vertragsunterzeichnungszeremonie fand kürzlich im japanischen Tokio statt, nach der JA Solar effektiv über die IP-Rechte verfügen kann, die sich auf verschiedene Nationen und Regionen erstrecken, die durch die Patente abgedeckt werden.

Es ist bekannt, dass Solarzellen, bei denen mit Bor versetzte Siliziumscheiben vom Typ P verwendet werden, eine so genannte lichtbedingte Verschlechterung (LID) ab der ersten Beleuchtung aufweisen. Durch die Verwendung der PERC-Zellstruktur in den vergangenen Jahren hat sich das LID-Problem bei Solarzellen, die aus mit Bor versetzten Siliziumscheiben hergestellt werden, verschärft. Dieses Problem kann durch die Verwendung von mit Gallium versetzten Siliziumscheiben effizient verringert werden und hierdurch wird gewährleistet, dass die Leistung der PV-Module, die aus auf P-Typ-Siliziumscheiben basierenden Solarzellen hergestellt werden, in Bezug auf die langfristige Energiegewinnung stabiler und besser ausfällt.

Herr Jin Baofang, Vorstandsvorsitzender von JA Solar kommentierte, dass"die Verwendung von mit Gallium versetzten Siliziumscheiben für die Anwendung in Solarzellen definitiv zu einer besseren Leistung der Solarzellen und PV-Module sowie zu einer Verbesserung ihrer langfristigen Verlässlichkeit führt. Ja Solar, das Patente für verschiedene führende Technologien, u. a. für die bifaciale PERC-Technologie in China und anderen Ländern besitzt, hat vom Schutz geistigen Eigentums profitiert und diesen stets unterstützt. Wir schätzen es sehr, dass Shin-Etsu Chemical JA Solar ihre geistigen Eigentumsrechte an der Technologie für mit Gallium versetztes kristallines Silizium zur Verfügung stellt, was für JA Solar einen wichtigen Schritt in der Einführung fortschrittlicher Technologie und im Schutz der geistigen Eigentumsrechte in der Branche darstellt. JA Solar wird seinen Kunden auf der ganzen Welt durch technologische Innovationen und eine ständige Verbesserung der Leistung weiterhin Hochleistungs-PV-Produkte und Lösungen mit umweltfreundlicher Energie zur Verfügung stellen und diese entwickeln.

