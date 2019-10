FPÖ-Hofer: „Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien wird neue Flüchtlingswelle nach Europa in Gang setzen“

„Vorbereitungen zum Schutz der österreichischen Grenze müssen nun rasch getroffen werden“

Wien (OTS) - Als eine notwendige Reaktion auf die türkische Militäroffensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien forderte heute der FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer die Bundesregierung erneut auf, Vorbereitungen zum Schutz der österreichischen Grenze nun rasch zu treffen. „Verbunden mit den jüngsten Drohungen Erdogans wird die Situation für Europa immer bedrohlicher, denn diese Militäroffensive der Türkei wird eine neue massive Flüchtlingswelle nach Europa in Gang setzen“, warnte Hofer.

„Im Gegensatz zum Jahr 2015 muss unser Land für einen derartigen Flüchtlingsansturm gewappnet sein. Es darf nicht wieder vorkommen, dass Österreich völlig unvorbereitet – wie unter der damaligen SP/VP-Regierung – so einem Flüchtlingsstrom gegenüberstehen muss. Damals wurde unsere Heimat innerhalb von wenigen Stunden überrannt und mit diesem Strom an Migranten sind auch viele IS-Terroristen nach Europa eingesickert, die dann leider auch schreckliche Terroranschläge verübt haben“, so Hofer.

„Derartige schlimme Terrorattacken dürfen in Europa nicht mehr passieren, daher ist es ein Gebot der Stunde, dass unsere Grenzen rasch geschützt werden“, betonte der FPÖ-Bundesparteiobmann.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

presse @ fpoe.at