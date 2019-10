SPÖ-Termine von 14. Oktober bis 20. Oktober 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 14. Oktober 2019:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der 141. IPU-Konferenz (Inter-Parliamentary Union) von 14. bis 16. Oktober in Belgrad teil.

18.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide nimmt an der Eröffnung der Ausstellung "WeltReligionen – WeltFrieden – WeltEthos" teil (Bundesgymnasium Bad Ischl, Grazer Straße 27, 4820 Bad Ischl).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Lorenz Gallmetzer (Südtiroler Journalist und Buchautor) über sein Buch „Von Mussolini zu Salvini. Italien als Vorreiter des modernen Nationalpopulismus“ (erschienen im September 2019 im Kremayr & Scheriau Verlag). Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yxrv56ww (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 15. Oktober 2019:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht der deutsche Ökonom Gustav Horn zum Thema „Von der Schuldenbremse gefesselt. Droht die nächste, schwere Krise?“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yxrv56ww (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 16. Oktober 2019:

9.00 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale treten zusammen.

10.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut und die Friedrich-Ebert-Stiftung laden zu einem Talk zum Thema „North Macedonia: European Perspectives Fostering Domestic Reforms for Social Equality“; u.a. mit dem Premierminister der Republik Nordmazedonien, Zoran Zaev und SPÖ-EU-Abgeordnetem Andreas Schieder. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yy24kz2m (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1. Stock, 1100 Wien).

DONNERSTAG, 17. Oktober 2019:

19.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut, die VHS Wiener Urania, die Wiener Bildungsakademie, der Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung und die ÖGB-Fachbuchhandlung laden ein zur Buchpräsentation im Rahmen der Reihe DEMOKRATIE erLESEN „Geht’s noch?! Warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist“ von Lisz Hirn (Philosophin und Autorin). Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y5hy4ytc (VHS Wiener Urania, Dachsaal, Uraniastraße 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf der Suche nach Europa“, kuratiert von Ulrike Guérot, hält der slowakische Außenminister und amtierende Vorsitzende der OSZE Miroslav Lajčák einen Vortrag zum Thema „Together or alone? The Crisis of Multilateralism and the Chances for Global Governance“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yxrv56ww (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 18. Oktober 2019:

10.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath nimmt an einer Diskussion zum Thema "Europa mitgestalten. Steirische EU-Abgeordnete im Gespräch" teil (Europahaus Graz, Nikolaiplatz 4, 8020 Graz).

17.30 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl spricht bei der Veranstaltung des GVV Niederösterreich "Auszeichnung seniorenfreundliche Gemeinde und Initiativen" (Fachhochschule St. Pölten, Matthias-Corvinus-Straße 15, 3100 St. Pölten).

SAMSTAG, 19. Oktober 2019:

17.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl spricht bei der Veranstaltung "Europaschloss Leiben. 30 Jahre im Besitz der Marktgemeinde" (Schloss Leiben, Schlossstraße 4, 3652 Leiben).

(Schluss) mp/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/