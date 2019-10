1,7 Kg Kokain durch das Landeskriminalamt Wien (LKA) sichergestellt – zwei Männer festgenommen

Wien (OTS) - 06.10.2019, 19:20 Uhr und 20:30 Uhr

Wien–Penzing

Wien–Rudolfsheim-Fünfhaus

Auf Grund intensiver Ermittlungen ist es den Beamten des LKA Wiens gelungen zwei serbische Staatsangehörige (24 u. 25 Jahre alt) wegen des Verdachts des Sichtgifthandels in großem Ausmaß in Wien-Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus auszuforschen. In den beiden Wohnungen der Tatverdächtigen konnten insgesamt rund 1,7 kg Kokain, 62 g Cannabiskraut und Bargeld in Höhe von € 5.165,- sichergestellt werden. Die beiden Männer befinden sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at