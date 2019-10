EM-Quali: Bis zu 1,052 Millionen sahen Österreichs 3:1 gegen Israel

Mögliche Vorentscheidung gegen Slowenien am 13. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Das gestrige (10. Oktober 2019) 3:1 gegen Israel hat Österreichs Chancen auf die Qualifikation für die EURO 2020 wesentlich erhöht – bis zu 1,052 Millionen Fußballfans sahen die 2. Halbzeit. Durchschnittlich waren 946.000 bei 34 Prozent Marktanteil – 34 bzw. 38 Prozent MA in den jungen Zielgruppen via ORF 1 mit dabei. Die mögliche Vorentscheidung fällt am Sonntag, dem 13. Oktober, in Slowenien. ORF 1 überträgt ab 20.15 Uhr live, Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, die Analysen steuern Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer bei.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen jeweils österreichweit einen Live-Stream und Video-on-Demand-Highlights bereit.

