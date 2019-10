Landesstraßen B 38 und B 41 in Ortsdurchfahrt Karlstift saniert

Investitionen belaufen sich auf 460.000 Euro

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B 41 und B 38 wurden im Ortsgebiet von Karlstift (Bezirk Gmünd) auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern saniert, zudem wurden die Nebenanlagen an der Landesstraße B 38 neu errichtet. „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Diese Maßnahme ist ein Teil des Zusatzbauprogramms für Straßen im Waldviertel, welches 2,35 Millionen Euro umfasst und 2019 umgesetzt wird“, so Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko. Auch wurden Parkplätze und Gehsteige saniert, Entwässerungsanlagen neu errichtet und Bordsteine neu versetzt. Weiters erfolgte der Umbau bzw. die Neugestaltung der Straßenanbindung zum Schilift.

Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Weitra und Baufirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund zwei Monaten durch. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 460.000 Euro, wobei rund 370.000 Euro auf das Land Niederösterreich und rund 90.000 Euro auf die Marktgemeinde Bad Großpertholz entfallen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

