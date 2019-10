Younion stark für die Zukunft

FSG Wien gratuliert Meidlinger zur Wiederwahl zum Landesvorsitzenden der younion-FSG-Wien

Wien (OTS) - Mit 97,59 Prozent wurde Landesvorsitzender Christian Meidlinger, von den Delegierten der Landeskonferenz der younion-FSG-Wien, im Amt bestätigt. Weiters wurde Erich Kniezanrek mit 97,19 Prozent als Landesgeschäftsführer wiedergewählt.



Mit Christian Meidlinger an der Spitze eines kompetenten und engagierten Teams ist die younion für zukünftige Herausforderungen stark aufgestellt. Mit Themen wie unter anderem einer 4-Tage-Woche und einem Recht auf Nicht-Erreichbarkeit in der Freizeit sprechen sie wichtige Themen an, die die Menschen in der Arbeitswelt begleiten. Sandro Beer, Landesgeschäftsführer der FSG Wien, dazu: "Im Kampf für gerechte Verhältnisse für ArbeitnehmerInnen stehen wir mit voller Unterstützung hinter Christian Meidlinger und seinem neu gewählten Team."

