Street Points: Zu-Fuß-Gehen ist gesund, macht schlau und schützt das Klima

Spielerisch mehr Bewegung ins Leben bringen und zum Klimaschutz motivieren. „Street Points“ bewegt diesen Herbst 7.000 SchülerInnen von 23 Schulen in Donaustadt und Favoriten

Wien (OTS) - Mit Freunden Ball spielen oder Schnur springen, im Pausenhof umhertoben und zu Fuß zur Schule gehen: All das bringt Freude ins Leben, ist gesund und macht schlau. Damit das Zu-Fuß-Gehen noch mehr Spaß macht, findet zwischen 11. Oktober und 22. November 2019 in der Donaustadt und in Favoriten das Bewegungsspiel „Street Points“ statt.

Insgesamt 23 Schulen, ihre SchülerInnen, ihre Eltern und FreundInnen machen beim Bewegungsspiel mit. Ziel von Street Points ist es, die Menschen zu motivieren kurze Strecken zu Fuß zurück zu legen und das Mobilitätsverhalten in Wien nachhaltig positiv zu verändern. Denn jeder Schritt ist ein Beitrag zum Klimaschutz.

Gemeinsam für den Klimaschutz

Birgit Hebein, Vizebürgermeisterin der Stadt Wien: „Jeden Freitag gehen weltweit Kinder und Jugendliche auf die Straße und machen sich für den Klimaschutz stark. Auch bei Street Points sind es die Kinder, die uns Erwachsenen zeigen, wie Klimaschutz jeden Tag gelebt werden kann. Zum Beispiel in dem man zu Fuß zur Schule geht. Gemeinsam zur Schule zu gehen ist nicht nur sinnvoll sondern macht auch Spaß.“

Marcus Franz, Bezirksvorsteher von Favoriten: „Regelmäßige Bewegung und das zu Fuß und mit dem Rad wird in Favoriten groß geschrieben – und durch zahlreiche Maßnahmen und Projekte gefördert. Ich freue mich, dass wir mit Street Points noch mehr Bewegung in den 10. Bezirk bringen und lade alle ein mitzumachen.“

Spielerisch zu mehr Bewegung

Heinrich Himmer, Bildungsdirektor des Stadtschulrat für Wien freut sich, das Bewegungsspiel in diesem Jahr erneut zu unterstützen: „Regelmäßige Bewegung trägt nachweislich dazu bei, dass sich Kinder in der Schule besser konzentrieren können. An Beat the Street beteiligen sich 23 Schulen – das sind mehr als 7.000 Kinder, die wir zu mehr Bewegung motivieren.“

Petra Jens, Beauftragte für Fußverkehr: „Das Schöne daran: Freunde, Eltern und Großeltern können die Kinder beim Punktesammeln unterstützen und deren Teams zum Sieg verhelfen. Auch Vereine, Firmen, Jugend – oder Seniorengruppen können mitmachen. Street Points spielen kann man auf dem Schulweg, aber natürlich auch bei allen Wegen in der Freizeit.“

Ein aktiver Schulweg ist gesund

Dennis Beck, Geschäftsführer Wiener Gesundheitsförderung: „Ausreichend Bewegung ist eine der wesentlichen Säulen der Gesundheitsförderung. Und da geht es in einem ersten Schritt vor allem darum, regelmäßige Bewegung in den Alltag einzubauen. Ein aktiver Schulweg ist ein wichtiger Teil davon.“ Aktuell wird beinahe jedes 5. Kind mit dem Auto in die Schule gebracht. Dabei könnte ein zu Fuß zurückgelegter Schulweg bis zu einem Drittel des empfohlenen täglichen Bewegungsbedarfes eines Kindes abdecken.

Was genau ist „Street Points“?

In der Donaustadt im Grätzel zwischen Alter Donau, Rennbahnweg und Hirschstettner Straße werden 36 „Street Point“-Boxen aufgehängt. In Favoriten sind es im Gebiet zwischen Triesterstraße, Raxstraße und Sonnwendviertel35 Boxen. Im Vorbeigehen an diesen Boxen können alle Mitspielenden durch Antippen mit Chip oder Teilnahmekarte Punkte sammeln und Preise gewinnen.

Sowohl in der Donaustadt als auch in Favoriten wird es Sieger-Teams geben. Die Bezirke treten nicht gegeneinander an. Die Aktion findet zwischen 11. Oktober und 22. November 2019 statt.

„Street Points“ wird unterstützt von: Mobilitätsagentur Wien, Bildungsdirektion Wien, BezirksvorstehungDonaustadt, Bezirksvorstehung Favoriten, Wiener Gesundheitsförderung, Wiener Kinderfreunde und Stadt Wien – Bildung und Jugend.

Alle Details zum Spiel finden Sie unter www.street-points.at

Fotos für den honorarfreien Abdruck zum Download unter www.mobilitaetsagentur.at/presse. ©Mobilitätsagentur Wien/Christian Fürthner

Rückfragen & Kontakt:

Georg Kehrer

Mediensprecher Vzbgm. Birgit Hebein

Tel.: +43 1 4000 81693

Mail: georg.kehrer @ wien.gv.at



Kathrin Ivancsits, MA

Mobilitätsagentur Wien GmbH

Tel.: + 43 1 4000 49 908

Mobil: +43 676 8118 49 908

E-Mail: kathrin.ivancsits @ mobilitaetsagentur.at