18. Bezirk: Kino-Abend am 14.10. beim „Schmid Hansl“

Wien (OTS/RK) - Der 5. Teil des Projektes „Vorstadt.Kino.Währing“ startet am Montag, 14. Oktober, um 20.00 Uhr, im „Konzertcafe Schmid Hansl“ (18., Schulgasse 31) mit der Aufführung einer Wochenschau („#Klappe Auf“) und eines Kurzfilmes sowie mit der anschließenden Vorführung des Spielfilms „Kaviar“ (AT 2019, 90 Minuten, Regie: Elena Tikhonova). Die Organisatoren skizzieren die Handlung als „Absurde österreichische Komödie“ rund um ein „größenwahnsinniges“ Bauvorhaben eines Russen in Wien und viel Geld. Der wohlfeile Eintrittspreis beträgt 6 Euro. Das Publikum hat freie Platzwahl. Um 19.00 Uhr öffnet die Kasse. Eine erneute Serie von Film-Abenden im Lokal „Schmid Hansl“ soll die künftige Schaffung eines fixen „Vorstadtkinos“ im 18. Bezirk und eine weitere Aufwertung des Kulturbezirkes Währing bewirken. Das Konzept für diese Initiative hat Friedl Preisl erdacht. Auskünfte dazu: Telefon 0676/512 91 04 (Kultur-Verein „Narrendattel“) und E-Mail friedl.preisl@aon.at.

Weitere Vorstellungen in der Film-Reihe „Vorstadt.Kino.Währing 2019“ finden am Montag, 21. Oktober, am Montag, 28. Oktober, am Montag, 4. November, und am Montag, 11. November, beim „Schmid Hansl“ statt. Anfang: jeweils um 20.00 Uhr. Karten: jeweils 6 Euro. Neben diversen Wochenschauen und Kurzfilmen sind an den 4 Abenden der Spielfilm „Der Nachbar“, das Dokumentarspiel „Der Fall Jägerstätter“, der Spielfilm „Die Erben“ sowie die Dokumentation „Good News“ zu sehen. Detail-Infos im Internet: www.vorstadtkinowaehring.at.

Allgemeine Informationen:

Koordinator Friedl Preisl („Vorstadt.Kino.Währing“): http://wienerlied-und.at/Home/Kontakt

Kulturelle Angebote im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse