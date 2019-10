Leutgeb Entertainment Group präsentiert "World On Ice - Cinderella, das zauberhafte Musical auf dem Eis"

Am 01. Februar 2020 wird World on Ice - Cinderella,das zauberhafte Musical auf dem Eis, das Publikum am Schwarzlsee bei Graz begeistern.

Graz (OTS) - World On Ice – Cinderella bietet das ganz große Gefühlskino eines Märchens. Die Emotionen reichen von Melancholie, Schmerz, Traurigkeit und Intrigen, Ausgelassenheit sowie Freude und großen Glücks-und Liebesmomenten.



Der Zuschauer erlebt eine Großproduktion, die keine Wünsche offenlässt und die Sehnsucht auf tolle Musicalmomente, großartigen Eiskunstlauf, unglaubliche Videoanimationen, Showspektakel und Märchenfaszination aufs Allerbeste erfüllt. Ein opulenter Rausch für alle Sinne, den weder Kinder noch Erwachsene verpassen sollten.

Cinderella, das weltberühmte Märchen und Musicalmotiv, hat viele bedeutende Künstler von Prokoffieff bis Disney zu künstlerischen Werken inspiriert. Am 1. Februar 2020 wird die Geschichte mit einer ebenso anmutigen wie spektakulären Choreografie auf Eis das Publikum in Premstätten bei Graz begeistern. Das internationale Ensemble „World on Ice“ mit über 50 Darstellern aus Sängern, Schauspielern, Eiskunstläufern, Artisten und Ballettänzern entfaltet in unglaublichen 17 Bildern ein Potpourri aus Farben, Musik, Eisartistik und fantastischer Märchenphantasie.

Die Geschichte vom halbwaisen Aschenputtel zählt zu den berühmtesten Märchen weltweit. Von ihrer bitterbösen Stiefmutter und den eitlen Stiefschwestern gequält und unterdrückt, überwindet sie alles Elend, gewinnt am Ende mittels des passenden Schuhs die Brautschau des Prinzen und feiert große Hochzeit. Fantastische Szenen ummanteln die Kerngeschichte und entführen - begleitet von wunderschöner Musik - das Publikum in eine traumhafte Welt, in der Mäuse und Katzen den gemeinsamen Tanz wagen, silberne, von Schwänen gezogene Kutschen gemeinsam den Sternenhimmel erhellen und Bäume über dem Eisareal schweben.

Victoria Hübler, die gebürtige Österreicherin; begann früh mit ihrer Leistungssportkarriere und gewann schon im Jugendalter ihren ersten Europacup. An ihre Nachwuchs- und Jugendmeistertitel konnte sie in weiterer Folge anknüpfen.

In der Juniorenklasse:

4-fache österreichische Meisterin

Finalistin der WELTMEISTERSCHAFTEN

TOP 10 Anwärterin der Grand Prix Serien

TOP 10 der OLYMPISCHE SPIELE für Jugend



Außerdem konnte sie zahlreiche Wiener Landesmeistertitel in ihr Repertoire aufnehmen. Weiters konnte die junge Leistungssportlerin einige internationale Wettkämpfe für sich entscheiden. Dadurch konnte sie mehrere Jahre in den USA unter den besten Sportlern mittrainieren und wertvolle Erfahrungen sammeln. Im Zuge ihres Erfolgs eröffnete sie die Gala Nacht des Sportes und den Eistraum am Rathausplatz in der Wiener Innenstadt. Des Weiteren wirkte sie in dem Erfolgsmusical on Ice „Väterchen Frost“ und trat neben Paul Potts bei der Spendengala „Licht ins Dunkel“ auf. Für den Sender CNN wirkte sie als Sportlerin in der Doku-Reihe CNNGo, wo sie ihre Liebe zum Eis und Leidenschaft für die Kunst und Kultur Österreichs präsentieren konnte.

