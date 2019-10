Moskaus DBS fördert Innovation, Unternehmertum und Wettbewerb

Moskau (ots/PRNewswire) - Seit fast drei Jahren dient der Moskauer Digital Business Space (DBS) als Brücke der Stadt zwischen lokalen Innovatoren, Investoren, Unternehmen und Regierungsbehörden.

Was genau bietet er den jungen Start-ups, damit diese zu vollwertigen Unternehmen werden? Moskau hat viele talentierte Menschen, die erstaunliche Kreativität zeigen und inspirierende Ideen entwickeln können. Was jedoch fehlte, war ein aktives unternehmerisches Umfeld, in dem Wissen und Ideen in marktfähige Güter und Dienstleistungen umgesetzt werden konnten und einen Mehrwert für die ganze Stadt boten. Der DBS wurde geschaffen, um genau diese Nische zu füllen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, durch das Organisieren von Geschäftstreffen und Veranstalten von Technologie- und Branchenveranstaltungen die Kommunikation zwischen innovativen Unternehmern und ihren potenziellen Kunden zu erleichtern.

Seit der Eröffnung im Herbst 2017 haben mehr als 100.000 Menschen an Veranstaltungen am Standort teilgenommen. Zu solchen Veranstaltungen gehört Telling Stories, ein Festival der Kreativbranche und der Medien, das im Mai dieses Jahres stattfand und von dem Journalisten Oobah Butler und den Filmemachern Alik Sakharov und Timur Bekmambetov geleitet wurde.

Ebenfalls im Mai veranstaltete der DBS das Finale des russischen National Youth Management Cup ("Upravlyai!"), einer Vorqualifikation für die Global Management Challenge, den weltweit größten Strategie- und Managementwettbewerb.

Weitere nennenswerte Veranstaltungen der Vergangenheit sind Workshops des Drehbuchautors Robert McKee und der Business-Coaches Garrett Johnston und Marshall Goldsmith.

Langfristig kann der Digitale Business Space Auswirkungen auf die gesamte Stadt haben: Unternehmer, die sich neuer Wege bewusst werden, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Aktivitäten zu verstehen, werden die Zukunft Moskaus gestalten.

Noch wichtiger ist die Verbreitung einer modernen Unternehmenskultur. Wer persönlich und beruflich vom DBS-Umfeld profitiert hat, kann seine Erfahrungen auf andere Bereiche übertragen. Dies wird die Effizienz der Unternehmen steigern und viele großartige Ideen entstehen lassen.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1001931/Moscow_Agency_of_Innovations_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Anastasia Nikitina

+7 968-080-88-84

a.nikitina @ rtedc.org