Weltrheumatag: BÖP fordert bessere, psychologische Versorgung von rund 2 Millionen Betroffenen in Österreich

60% der Betroffenen leiden an depressiven Verstimmungen

Wien (OTS) - Zum Weltrheumatag am 12. Oktober betont der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) die immense Bedeutung von psychologischer Betreuung von Menschen mit rheumatischen Beschwerden. Rund 2 Millionen ÖsterreicherInnen klagen über rheumatische Beschwerden, rund 400.000 der Betroffenen leiden an rheumatoider Arthritis, Arthrose oder Morbus Bechterew. Rheuma kann schon ab dem frühen Kindesalter auftreten und betrifft alle Altersstufen. Ab einem Alter von 80 Jahren gilt eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass man an einer dieser rheumatischen Leiden erkrankt.

Psychologische Versorgung für RheumapatientInnen dringend notwendig

Depressionen, Angstzustände oder Einsamkeit sind nur drei der psychischen Belastungen, mit denen Betroffene neben ihren körperlichen Beschwerden umgehen müssen. Neben dem notwendigen Ausbau der vorhandenen Behandlungsmöglichkeiten, die in Österreich aktuell durchschnittlich nur eine Facharzt-Stunde pro Jahr vorsehen, wünschen sich PatientInnen vor allem eine bessere, psychologische Betreuung.

30% der Betroffenen leiden an starken Depressionen, 60% an depressiven Verstimmungen und da rheumatische Erkrankungen mit vielen Einschränkungen im Berufs- und Privatleben einhergehen, können vielseitige, psychische Probleme daraus resultieren. Der Alltag von RheumapatientInnen ist geprägt von chronischen Schmerzen (75%), Mobilitätseinbußen (50%) sowie Einschränkungen bei täglichen Aktivitäten (50%) wie Aufstehen, Essen/Trinken, Gehen etc.

Psychorheumatologie ist daher auch für PsychologInnen ein immer wichtigerer Arbeitsschwerpunkt geworden. Im Vorjahr hat der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen daher die Arbeitsgruppe Psychorheumatologie ins Leben gerufen.



Weitere Informationen zur Arbeitsgruppe inklusive einer Liste mit Kontaktdaten zu ExpertInnen finden Sie hier.

Menschen, die an Rheuma erkrankt sind, und Interesse haben, im Rahmen des BÖP-Rheumaprojektes vier kostenlose Behandlungseinheiten bei PsychologInnen in Anspruch zu nehmen, können sich unter rheuma @ boep.or.at melden.

