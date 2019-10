Fairändern, Aktion Leben, Marsch fürs Leben & Co: Wo Unabhängigkeit drauf steht, ist Bischofskonferenz drin.

-Wie die Kirche die Fristenlösung mit getarnten Petitionen aushöhlen möchte.

Der Verhütungsexperte DDr. Christian Fiala übt heftige Kritik an der österreichischen Bischofskonferenz. Diese würde verdeckt politische Initiativen ins Leben rufen, um die antiquierte katholische Sexualmoral erneut zu etablieren und die Fristenlösung aufzuweichen. Zur Erreichung dieses Ziels bedient sie sich verdeckter politischer Vehikel: sei es die ‚Aktion Leben’ oder zuletzt die Initiative ‚fairändern’. Fiala sieht dahinter ein klares Kalkül: die Bischofskonferenz hat 1975 mit der Einführung der Fristenlösung eine historische Niederlage in der Bevormundung von Frauen erlitten. Seitdem haben sich sehr viele Menschen von der Kirche abgewandt - die Institution hat ihre moralische Autorität verloren, nicht zuletzt nachdem das ganze Ausmaß sexueller Gewalt an schutzbefohlenen Kindern bekannt wurde sowie die Vertuschung dieser Verbrechen.



Seltsame Doppelmoral

Die Bischofskonferenz hat sich bislang geweigert die juristische Verantwortung für die psychischen und physischen Traumatisierungen dieser tausenden Menschen auch nur annähernd zu übernehmen. Stattdessen hat sie die Therapiekosten der Opfer der Allgemeinheit aufgebrummt (und die Sozialversicherung die Therapiekosten bezahlen lassen). All das zeigt: die Bischöfe haben längst selbst erkannt, dass sie keine moralische Legitimation mehr haben, sich über Frauen zu empören, die selbst über ihre Schwangerschaft entscheiden möchten. Fiala fordert daher die Bischofskonferenz auf, mit dem Versteckspiel vorgeschobener Initiativen endlich aufzuhören und sich zur Urheberschaft dieser pseudo-unabhängigen Petitionen zu bekennen, die das Rad der Geschichte zurückdrehen möchten. Konkret kritisiert Fiala auch die Doppelmoral der Unterzeichner der Petition ‚fairändern’ und fordert sie auf, sich tatsächlich an ihre eigenen Vorgaben zu halten. So etwa hat Kardinal Schönborn einen Priester jahrzehntelang im Dienst belassen, der eine minderjährige Schülerin in einer Klosterschule geschwängert hat. Später wurden ihr die Zwillinge faktisch abgenommen - und an eine der Kirche nahestehende kinderlose Familie zur Adoption übergeben. Auch Dompfarrer Toni Fabers Scheinheiligkeit ist für Fiala nicht mehr zu toppen. Während er vorgibt, zölibatär zu leben, schleicht er sich seit Jahren nächtens in die Wohnung einer bekannten Journalistin in Wien Währing. Und die Eskapaden von Bischof Schwarz (Stichworte: Frau Bischöfin und Luxus-Leben) sind ohnehin hinlänglich bekannt.



