Tadano-Gruppe präsentiert die Website Demag Used Mobile Cranes, gestaltet von Sandhills Global

Lincoln, Nebraska (ots/PRNewswire) - Demag, ein weltweit führender Hersteller von Kranen, hat kürzlich die neue Website Used.DemagMobileCranes.com veröffentlicht, um gebrauchte Geländekrane, Raupenkrane und andere Hebezeuge des Unternehmens zu präsentieren. Web Management Consultants Ltd., ein führender Website-Entwickler, Anbieter von Hosting-Services und Medienagentur, wurde Anfang des Jahres von Sandhills East übernommen und hat die neue Demag Used Mobile Cranes Website gestaltet. Sandhills East ist eine Tochtergesellschaft von Sandhills Global.

Tadano Ltd. gab am 31. Juli 2019 bekannt, dass sie die Übernahme des Demag-Mobilkrangeschäfts von der Terex Corporation für rund 215 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Die Akquisition umfasste laut der Tedano-Gruppe Geländekrane, das Demag-Werk in Zweibrücken, Deutschland, und acht Tochtergesellschaften von Terex, einschließlich Vertriebs- und Servicestandorte.

"Das langfristige Ziel der Tadano-Gruppe ist es, weltweit führend in der Hebezeugindustrie zu werden. Die Übernahme von Demag Mobile Cranes ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieses Ziels", sagte Koichi Tadano, President und CEO der Tadano-Gruppe, in einer Erklärung gegenüber den Kunden des Herstellers. "Demag produziert seit langem einige der besten Mobilkrane der Welt", fügte er hinzu.

Demag hat eine lange, reiche Geschichte, die bis ins Jahr 1827 zurückreicht. 1890 begann das Unternehmen, das unter dem Namen Demag bekannt wurde, mit der Produktion der ersten Hebezeuge in Deutschland für den Kohlebergbau und Stahlwerke. Terex erwarb das Unternehmen im Jahr 2002. Derzeit fertigt Demag 15 Modelle von Geländekranen und sieben Modelle von Raupenkranen.

