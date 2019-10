ORF SPORT + mit dem Upper Austria Ladies Linz und der Fußball-U21-EM-Qualifikation

Am 11. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 11. Oktober 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Upper Austria Ladies Linz 2019 um 14.00 Uhr und vom Fußball-U21-EM-Qualifikationsspiel Österreich – Türkei um 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 22.30 Uhr, das ORF-Frauenfußball-Magazin „#mitHerz“ um 23.00 Uhr und die Höhepunkte von der ÖSV-Einkleidung um 23.15 Uhr.

Von 6. bis 13. Oktober geht in der Tips Arena Linz das „Upper Austria Ladies Linz 2019“ über die Bühne. Das WTA-Turnier ist auch in diesem Jahr wieder hochkarätig besetzt. ORF SPORT + überträgt täglich von 9. bis 13. Oktober umfassend live aus Linz. Die Kommentatoren sind Franz Hofbauer und Bernhard Stöhr.

Nach den beiden Auftaktsiegen im Rahmen der U21-EM-Qualifikation gegen Andorra und Albanien steht das neu formierte Fußball-U21-Nationalteam vor den nächsten Herausforderungen. Am 11. Oktober empfangen die ÖFB-Youngsters die Türkei in Ritzing. Am 15. Oktober ist England, das punktegleich vor Österreich an der Tabellenspitze liegt, der Gegner. ORF SPORT + überträgt beide Spiele live. Kommentator ist Michael Bacher.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“, moderiert von Karoline Zobernig, meldet sich vom Sportfest in der Volksschule Prandaugasse, einer Vorzeige-Volksschule, in der sehr viel Sport betrieben wird. Weiters berichtet „Schule bewegt“ über die Familiensporttage in Niederösterreich. Eine Youth Reporterin widmet sich dem Thema Kickboxen.

Das ORF-Frauenfußball-Magazin „#mitHerz“, das vor jeder Runde der Planet-Pure-Frauen-Bundesliga auf dem Programm von ORF SPORT + steht, zeigt alle Tore aus der höchsten Spielklasse der Frauen. Dazu gibt es Hintergrundstorys zu jedem Bundesliga-Klub. Das Magazin moderieren abwechselnd Kristina Inhof und Alina Zellhofer.

Die offizielle Einkleidungs-Präsentation des Austria Ski Teams steht am 11. Oktober im Europark Salzburg auf dem Programm. (ORF-TVthek live von 18.00 bis 19.00 Uhr)

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 10. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

