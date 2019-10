„9 Plätze – 9 Schätze“ – die Finalisten stehen fest

Live-Show am 26. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit Hansi Hinterseer, Hanno Settele, Michaela Kirchgasser u. a.

Wien (OTS) - Eine der erfolgreichsten ORF-Programminnovationen der vergangen Jahre feiert am Nationalfeiertag 2019 ihre bereits sechste Ausgabe: Bis zu 1,056 Millionen waren bei der Premiere 2014 via ORF 2 live dabei, bis zu 1,049 Millionen zuletzt 2018, als Armin Assinger gemeinsam mit Barbara Karlich den schönsten verborgenen Ort bzw. Platz suchte – und diesen mit dem Grünen See im steirischen Tragöß (2014), dem Formarinsee und der Roten Wand in Vorarlberg (2015), dem Tiroler Kaisertal (2016), dem Vorarlberger Körbersee (2017) und zuletzt 2018 dem Schiederweiher in Oberösterreich fand. Da aber noch zahlreiche heimische Schätze auf ihre Entdeckung warten, wird am Samstag, dem 26. Oktober 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 in der gleichnamigen ORF-TV-Show ein weiteres Mal nach „9 Plätzen – 9 Schätzen“ gesucht. Prominente Patinnen und Paten sind diesmal Hansi Hinterseer, Michaela Kirchgasser, Die Mayerin, Hanno Settele, Brigitte Kren, Max Müller, Maria Santner, Michael Schottenberg und Rudi Roubinek. Für die musikalische Begleitung sorgt wie zuletzt bei „9 Plätze – 9 Schätze: So gut isst Österreich“ der „Hot Pants Road Club“, musikalischer Stargast ist Nik P.

Nach der Vorauswahl für die Show (jedes ORF-Landesstudio stellte dabei wieder je drei „Schätze“ zur Auswahl) wurden heute, am 10. Oktober, im Rahmen einer Pressekonferenz im ORF-Zentrum die neun Landessieger präsentiert, die am Nationalfeiertag für ihr jeweiliges Bundesland an den Start gehen – einmal mehr tatkräftig unterstützt und beworben von Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios und zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern Österreichs. Die 9 Plätze/Schätze 2019 sind:

Lange Lacke (Burgenland)

Faaker See mit dem Schilf-Mäander (Kärnten)

Waldviertler Natur-Stauseen (Niederösterreich)

Pesenbachtal (Oberösterreich)

Tappenkarsee (Salzburg)

Weingärten Hochgrail (Steiermark)

Karlsbader Hütte (Tirol)

Lünersee (Vorarlberg)

Kirche am Steinhof (Wien)

Die aus jeweils einem/einer „Bundesland heute“-Moderator/in und Prominenten gebildeten Bundesländer-Pärchen bewerben gemeinsam ihren jeweiligen Länderkandidaten. Die Promis vergeben dann jene Punkte, die in die Gesamtwertung (aus Jurywertung und Telefon-Voting) einfließen.

Die dynamischen Duos 2019 sind:

Die Mayerin und Elisabeth Pauer (Burgenland)

Max Müller und Hannes Orasche (Kärnten)

Rudi Roubinek und Thomas Birgfellner (Niederösterreich)

Maria Santner und Jutta Mocuba (Oberösterreich)

Michaela Kirchgasser und Conny Deutsch (Salzburg)

Brigitte Kren und Franz Neger (Steiermark)

Hansi Hinterseer und Katharina Kramer (Tirol)

Hanno Settele und Kerstin Polzer (Vorarlberg)

Michael Schottenberg und Elisabeth Vogel (Wien)

Wie in den Vorjahren folgt auf „9 Plätze – 9 Schätze“ eine neue Ausgabe von „Heimat großer Töchter und Söhne“. Dabei werden um 22.40 Uhr in ORF 2 neun Menschen aus den Bundesländern porträtiert, die in ihrem Lebensumfeld Großes geleistet haben und leisten, österreichweit dennoch weitgehend unbekannt geblieben sind.

Der Bundesländerabend wird am 27. Oktober noch „verlängert“ – um 17.35 Uhr steht in ORF 2 die Sendung „9 Plätze – 9 Schätze – So schön ist Österreich“ auf dem Programm. Dabei werden alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt haben, noch einmal vorgestellt – damit ganz Österreich nicht nur die neun Landessieger kennenlernt, sondern eben alle Schätze 2019.

Nähere Infos gibt eine Übersichtsseite unter tv.ORF.at/9plaetze bzw. die Teletextseite 319. Die ORF-TVthek stellt „9 Plätze – 9 Schätze“ als Live-Stream und Video-on-Demand bereit.

Am 10. Oktober erscheint, einmal mehr im Kral-Verlag, das Buch „9 Plätze – 9 Schätze: Österreichs versteckte Sehnsuchtsorte“.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Früher war der Nationalfeiertag der Tag der ‚Fitmärsche‘. Heute ist es der Tag, an dem sich Österreich vor dem Bildschirm versammelt um bei ‚9 Plätze – 9 Schätze‘ mitzufiebern. Und weil unser Land unendlich viele zu entdeckende Plätze zu bieten hat, wird das auch noch lange so bleiben. Nur der ORF mit seiner regionalen Verankerung vermag daraus einen Event zu machen, der ganz Österreich in seinen Bann zieht.“

Kurt Rammerstorfer, Landesdirektor ORF Oberösterreich und amtierender „9 Plätze – 9 Schätze“-Sieger: „Eine der erfolgreichsten ORF-Programminnovationen der vergangenen Jahre feiert am Nationalfeiertag 2019 ihre bereits sechste Auflage: ,9 Plätze – 9 Schätze‘ werden bestimmt auch heuer wieder über eine Million Seherinnen und Seher begeistern! Der siegreiche Schatz‘ war 2018 in Oberösterreich zu finden: Gewonnen hat der Schiederweiher in der Gemeinde Hinterstoder im Bezirk Kirchdorf. Ein künstlich angelegtes Naturjuwel, das erst durch die Sendung einem breiten Publikum bekannt geworden ist! Auch heuer präsentiert sich das Land ob der Enns wieder von seinen schönsten Seiten. Wir freuen uns wieder auf einen spannenden Abend!“

„Heimat großer Töchter und Söhne“

Anschließend an „9 Plätze – 9 Schätze“ geht der Bundesländerabend mit „Heimat großer Töchter und Söhne“ (Samstag, 26. Oktober, 22.40 Uhr, ORF 2, Regie: Karin Tschabuschnig, Redaktion: Benedikt Fuchs) weiter. Die „Bundesland heute“-Moderatoren Daniela Schmiderer (ORF Tirol) und Bernd Radler (ORF Kärnten) stellen dabei neun Österreicherinnen und Österreicher vor, die Besonderes geleistet haben, ohne bundesweite Bekanntheit erlangt zu haben. Besondere TV-Porträts sollen das nun ändern.

Die Porträtierten

BURGENLAND

Caroline Bredlinger – junge Läuferin mit spektakulärem Comeback

Die damals 13-jährige Caroline Bredlinger wurde vor fünf Jahren von einem Mann angeschossen. Noch immer hat sie nach mehreren Operationen Projektteile in der Hüfte und immer noch Schmerzen. Caroline, hat aber nie aufgegeben und arbeitet weiter an ihrer Laufkarriere.

KÄRNTEN

Elisabeth Thurner – Bienenzüchterin

Am heurigen Weltfrauentag wurde Elisabeth Thurner mit 36 Jahren zur Obfrau des Landesverbandes für Bienenzucht in Kärnten gewählt. Sie ist österreichweit die erste Frau in dieser Funktion in einem Landesverband.

NIEDERÖSTERREICH

Barbara Schmidl – die Frau mit dem „Brotberuf“

Die 39-jährige Barbara Schmidl führt den seit 1780 bestehenden Bäckerei- und Konfiseriebetrieb in Dürnstein in der Wachau. Sie leitet ein Team mit 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und setzt auf „Slow Bread“.

OBERÖSTERREICH

Annemarie Seiringer – Initiatorin einer Hospizbewegung

Annemarie Seiringer ist Initiatorin der Hospizbewegung im Bezirk Vöcklabruck und entwickelt seit 20 Jahren diese wichtige soziale Struktur der Palliativversorgung in Oberösterreich. Sie hat bereits die Verdienstmedaille des Landes Oberösterreich erhalten.

SALZBURG

Werner Waldmann – Gründer des Vereins „Austrian Doctors“

Werner Waldmann hat im Jahr 2008 den Verein „Austrian Doctors“ gegründet. Dieser Verein unterstützt Ärzte, die weltweit ehrenamtliche Einsätze absolvieren.

STEIERMARK

Rosemarie Kurz – bringt Menschen ins Museum

Die heute 83-jährige Steirerin wurde vor etwa eineinhalb Jahren ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Landesmuseum Joanneum und bringt über die Initiative „Unterwegs zur Kunst“ Menschen ins Museum. Rosemarie Kurz engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für die Aus-und Weiterbildung älterer Menschen.

TIROL

Peter Morass – Tierpräparator

Peter Morass ist Tierpräparator und Leiter der naturwissenschaftlichen Sammlungen im Forschungszentrum Hall. Der 64-jährige Tiroler war zudem 16 Jahre lang als Tierpräparator für den kaiserlichen Hof in Japan zuständig.

VORARLBERG

Theo Fritsche – Höhenbergsteiger

2001 hat er den Mount Everest ohne Sauerstoff bestiegen und war auf den höchsten Bergen der Welt. In der Antarktis war er allein unterwegs: Extreme Abenteuer sind seine Kraftquelle. Seit 30 Jahren unterstützt der Vorarlberger aus Nüziders auch Schul- und Krankenhausprojekte in Nepal, seiner zweiten Heimat.

WIEN

Veronika Leitl – Technische Direktorin am Theater an der Wien

Technik ist 2019 längst keine Männerdomäne mehr. Das beweist etwa Veronika Leitl, die seit eineinhalb Jahren am Theater an der Wien technische Direktorin ist.

